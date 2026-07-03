ألمانيا تستدعي السفير الصيني على خلفية تقارير عن تدريب جنود روس

- استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني بسبب تقارير عن تدريب الجيش الصيني لمئات الجنود الروس سراً، مما يثير قلقاً بشأن دعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. - أكدت الوزارة أن أي دعم لروسيا يُعتبر تهديداً للأمن الأوروبي، مشيرة إلى تقارير استخباراتية أوروبية حول نشر بعض الجنود الروس المدربين في أوكرانيا. - تزامن نشر هذه التقارير مع قمة بين الرئيسين الروسي والصيني، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الهجمات المتبادلة.

أفادت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها استدعت السفير الصيني لدى برلين على خلفية تقارير إعلامية ذكرت أنّ الجيش الصيني درب المئات من الجنود الروس بشكل سري على أراضيه. واعتبرت الوزارة أن هذه التقارير "مقلقة جداً"، وتُشير إلى دعم جهات حكومية صينية، لا سيما الجيش، روسيا. وأوضحت أن السفير استُدعي أمس الخميس.

وقالت الوزارة إن "كل ما يُتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا يُمثل تهديداً لأمننا". وفي 20 مايو/ أيار الماضي، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن الجيش الصيني درّب سراً على أراضيه المئات من الجنود الروس، وأن بعضهم نُشر في أوكرانيا، وذلك استناداً إلى وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية.

وتزامن نشر هذا الخبر مع قمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بكين. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا للعام الخامس، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بالطائرات المسيّرة والصواريخ، واستمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كلا البلدين، بالتزامن مع تعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام دائم.

(فرانس برس، العربي الجديد)