ألمانيا ترفض تحليل الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

- اعتذرت ألمانيا عن تحليل الصندوق الأسود للطائرة فالكون 50 التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، بسبب عدم توفر الإمكانات الفنية. تم الاتفاق على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية. - زارت لجنة التحقيق الليبية في تركيا غرفة العمليات المركزية وقامت بزيارة وحدة الطب الشرعي لاستكمال إجراءات تحليل الحمض النووي والتعرف على رفات الضحايا. - كشف مصدر دبلوماسي فرنسي عن وفاة فرنسيين ضمن طاقم الطائرة، وأعلنت السلطات التركية عن تعرض الطائرة لعطل كهربائي وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

اعتذرت ألمانيا عن عدم إجراء تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون 50 المنكوبة التي كانت تقلّ رئيس الأركان الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه. ونقلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إدارة التحقيقات التركية اعتذار ألمانيا عن عدم إجراء التحليل الصندوق الأسود، مرجعة ذلك إلى "عدم توفر الإمكانات الفنية لدى ألمانيا من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات".

وأشارت الوزارة في تصريح صحافي مساء الجمعة، إلى طرح أربع دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، لافتة إلى أن الاتفاق تم بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا جهةً محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وفي ذات الشأن، أفادت الوزارة بأن لجنة التحقيق الليبية في واقعة سقوط الطائرة والموجودة في تركيا منذ يومين قامت بزيارة غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)، والتعرف إلى رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناءً على ما أُنجِز، تقرر نقل جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم السبت إلى مدينة طرابلس. ولقي رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد ورفاقه حتفهم مساء الثلاثاء الماضي، بالقرب من العاصمة التركية بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم لأسباب مجهولة حتى الآن.

فرنسيان قضيا في تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي إلى ذلك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس يوم الجمعة، أن فرنسيين اثنين كانا من بين أفراد طاقم طائرة رئيس الأركان الليبي. وقال إن "اثنين من رعايانا من أعضاء الطاقم قضيا في الحادث الذي وقع في 23 ديسمبر/ كانون الأول في تركيا"، من دون الكشف عن هويتيهما. وأشار إلى أن "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على تواصل مع العائلات عبر سفارتنا في تركيا ومركز الأزمات والدعم".

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها. وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة بحسب السلطات التركية التي أبلغت عن تعرّض "فالكون-50" لـ"عطل كهربائي" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع وعن فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة. وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الصندوق الأسود سيحلّل في "بلد محايد"، مشدّداً على أن النتائج "ستعمّم على أمّتنا والعالم أجمع بشفافية تامة". وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج التواصل مع ألمانيا لهذا الغرض ولفحص المسجّلات الصوتية، مؤكداً أن "التحقيقات التقنية وفحوصات الطبّ الشرعي في أسباب العطل تتواصل بأكبر قدر من الدقّة".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)