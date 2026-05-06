حثّ وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول

، اليوم الأربعاء، على تنفيذ إصلاحات سريعة وواسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف جعله أكثر قدرة على التحرك، لا سيما في مجالي السياسة الخارجية والأمن. واقترح فاديفول في كلمة رئيسية ألقاها في مؤسسة كونراد أديناور، تعزيز التعاون بين مجموعة أصغر من الدول في القضايا التي يصعب فيها التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء الـ27.

كما دعا الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز، المسيحي الديمقراطي، إلى اعتماد نظام الأغلبية المؤهلة بدلًا من مبدأ الإجماع في القضايا الخارجية، لتجنب حالات التعطيل طويلة الأمد من قبل بعض الدول. وقال فاديفول: "في مسألة الأمن، قد يعرّضنا مبدأ الإجماع لخطر وجودي، لأن الأمر يتعلق بالحياة والموت"، مشيراً إلى تعطيل استمر أشهراً من جانب المجر لقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو مخصص لأوكرانيا.

وطرح فاديفول ستة مقترحات إصلاحية، من بينها تسريع توسيع الاتحاد الأوروبي عبر اعتماد آلية انضمام تدريجية، وهو توجه سبق أن دعا إليه ميرز في إبريل/نيسان الماضي خلال القمة غير الرسمية للتكتل في قبرص. وأكد الوزير أن هذه المقترحات تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي "أكثر صلابة في مواجهة الأزمات وأكثر قدرة على التحرك"، مضيفاً: "أنظر إلى الوضع برمته بوصفه ملحاً".

واعتبر أن نجاح إصلاحات الاتحاد يمثل مسألة وجودية، قائلاً: "يجب أن نصبح أسرع؛ فالعالم يتحرك بوتيرة متسارعة ويتطلب ردودًا حاسمة. وإذا لم نتمكن نحن كاتحاد أوروبي من ذلك، فسيفعل الآخرون، وستنشأ تكتلات بديلة".

