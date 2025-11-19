ألمانيا تبدأ محاكمة 5 متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية

- بدأت المحكمة العليا في كوبلنتس محاكمة خمسة متهمين بجرائم حرب في سورية، بينهم سوري وأربعة فلسطينيين، بتهم قتل في مخيم اليرموك بدمشق، حيث أطلقوا النار على متظاهرين سلميين عام 2012. - المتهمون وصلوا إلى ألمانيا بين 2013 و2018، واعتقلوا في يوليو 2024، وهم متهمون بالانتماء لمليشيا "فلسطين الحرة" وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. - المحاكمة تتضمن جمع الأدلة والشهادات، وتواجه المتهمين اتهامات مباشرة من المتضررين، مع توقعات بأن تكون هذه الجلسة النهائية.

تبدأ المحكمة العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية بمحاكمة خمسة أشخاص من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية، هم مواطن سوري وأربعة فلسطينيين لا يحملون الجنسية السورية، متهمون بارتكاب جرائم قتل في مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة السورية دمشق. ووفق هيئة البث لجنوب غربي ألمانيا، فإن الجرائم يفترض أنها ارتكبت في حي اليرموك. ويتهم الأشخاص الخمسة بالمشاركة في ارتكاب فظائع متعددة في المخيم، حيث أوضحت النيابة العامة أنهم أطلقوا النار عمداً على متظاهرين خلال احتجاج سلمي عام 2012، إلى جانب اتهامهم بإساءة معاملة مدنيين بالضرب مراراً، وتسليم بعضهم لجهاز الاستخبارات السورية حينها، والذي يعتقد أنه أعدمهم.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنّ المتهمين وصلوا إلى ألمانيا ما بين 2013 و2018، منهم من جاء لاجئاً، ويدعى محمود، لحق بابنه عن طريق لم الشمل، وكان يعيش في مدينة فرانكنتال، واعتقل في يوليو/ تموز 2024، ومنذ ذلك الحين، يقبع جميع المتهمين في الحبس الاحتياطي. بدوره، أكد مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فايز أبو عيد، لـ"العربي الجديد"، أنّ الأشخاص الخمسة يتحدرون من مخيم اليرموك، وهم متهمون بإطلاق النار على المتظاهرين من أبناء المخيم، وكانوا ينتمون لمليشيا "فلسطين الحرة" التي تزعمها بداية رجل الأعمال ياسر قشلق قبل مغادرته سورية، ليحلّ محله سائد عبد العال، وهو أيضاً من أبناء مخيم اليرموك.

وذكر أبو عيد أنّ "المحاكمة تأتي في سياق سلسلة من الجلسات التي تخللها جمع الأدلة والشهادات، حيث يواجه المتهمون اليوم اتهامات مباشرة من المتضررين وذويهم. ووفق معلوماتنا، ستكون المحاكمة النهائية لهم في هذه الجلسة". كما يواجه المتهمون قضية جريمة قتل جماعي حدثت في يوليو 2012، وذلك بإطلاق النار على متظاهرين سلميين في دمشق، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم فتى كان يبلغ من العمر حينها 14 عاماً، إضافة إلى التسبب بإصابات بالغة لمدنيين آخرين، وفق ما كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقرير، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن من بين المتهمين عضواً في الفرع 235 التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وأصدرت محكمة ألمانية، في يونيو/ حزيران 2025، حكماً على سوري بالسجن مدى الحياة قائلة إنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عندما كان قيادياً في فصيل مدعوم من حزب الله اللبناني خلال الحرب في سورية. وخلصت المحكمة العليا في شتوتغارت إلى إدانة السوري البالغ من العمر 33 عاماً بقيادة فصيل مسلح نفذ هجمات على مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه، في جنوب سورية. ولم تذكر المحكمة اسم الرجل.