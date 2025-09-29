- تواجه ألمانيا ضغوطًا متزايدة للانضمام إلى جهود فرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة، مما يثير نقاشًا حادًا في البلاد حول الدعم الراسخ لإسرائيل في ظل تاريخ المحرقة النازية. - تتزايد التظاهرات المناهضة للحرب في الشارع الألماني، حيث يرى غالبية الألمان أن الحملة العسكرية الإسرائيلية غير مبررة، ويعتبرون ما يحدث في غزة إبادة جماعية. - شددت برلين لهجتها وفرضت قيودًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، لكنها تجنبت وصف الحرب بأنها "إبادة جماعية" وأوضحت أنها لا تنوي حاليًا الاعتراف بدولة فلسطينية.

تتزايد الضغوط على ألمانيا للانضمام إلى الجهود الرامية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة، ما أثار نقاشا محموما في البلاد، إذ تجد برلين، الداعم الراسخ لإسرائيل في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، نفسها معزولة بشكل متزايد بعد اعتراف العديد من حلفائها الغربيين بدولة فلسطين.

تتّجه الأنظار هذا الأسبوع إلى برلين التي سيتعين عليها اتخاذ موقف بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لمعاقبة إسرائيل. ومن المقرر عقد قمة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول في كوبنهاغن، حيث سيكون على المستشار الألماني فريدريش ميرز إعلان موقف بلاده من ذلك. وفي الشارع الألماني، أصبحت التظاهرات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة حدثا أسبوعيا.

وقالت مريم صالحي، الباحثة في السياسة الدولية في جامعة برلين الحرة، لوكالة فرانس برس، إن "ألمانيا ترزح تحت ضغوط متزايدة من اتجاهات عدة.. من شركاء داخل الاتحاد الأوروبي.. لكن أيضا من المجتمع المدني داخل ألمانيا وعلى الصعيد الدولي". وتبقى مسألة الدعم الراسخ لإسرائيل من المحرمات في ألمانيا مع مقتل ستة ملايين يهودي في المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد رفعت تصنيف الأمن القومي الإسرائيلي إلى مرتبة "مصلحة الدولة"، أي أنه مبدأ أساسي يتجاوز كل الاعتبارات الأخرى. لكنّ تصريحا لمستشارها بشأن الدبلوماسية والسفير السابق لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغن تسبب بصدمة كبيرة. ففي أغسطس/ آب، اعتبر أن إسرائيل تخاطر بأن تتحول إلى دولة فصل عنصري، ودعا برلين إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت ذكرى الفظائع التي ارتكبها النازيون ومبدأ "عدم تكرار ذلك مرة أخرى" من السمات المركزية للسياسة الألمانية منذ فترة طويلة، لكن العديد من المنتقدين يعتبرون أن الوقت حان لإعادة تقييم ما تعنيه هذه العبارة فعلا. وقالت صالحي "كما يفسّر حاليا، فإن هذا المبدأ ينطوي على مسؤولية تجاه دولة إسرائيل. لكن يمكن اعتباره أيضا مسؤولية تجاه القانون الدولي (...) ووعدا بعدم السماح بوقوع إبادة جماعية مرة أخرى".

وفي مواجهة الوضع الإنساني في غزة، شددت برلين لهجتها. ففي أغسطس/ آب، أعلن ميرز فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولاقت هذه الخطوة ترحيبا من اليسار لكنها في الوقت نفسه أثارت احتجاجات من اليمين، لا سيما من جانب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، حليف حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وقال خبير السياسة الخارجية ستيفان ماير في الاتحاد الاجتماعي المسيحي لوكالة فرانس برس: "نحن نقدم رواية عن دور معكوس للجاني والضحية في إسرائيل، وهو ما لا ينصف الوضع العام في رأيي". من جهتها، زعمت الجمعية الألمانية الإسرائيلية النافذة أن ذلك يمثل "انتصارا لحماس في الحرب الدعائية العالمية". وتجنّبت ألمانيا وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية"، حتى بعدما استخدم تحقيق للأمم المتحدة هذا المصطلح. كذلك، أوضحت برلين أن ألمانيا لا تنوي حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية، خلافا لفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وحلفاء غربيين آخرين.

وفيما يدرس الاتحاد الأوروبي الحد من العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء، يقول منتقدون إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة. وقال المؤرخ رونيه فيلدانغل، للوكالة، إن وزير الخارجية يوهان فاديفول أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن غزة هي "جحيم على الأرض"، لكن "ألمانيا لا تفعل سوى القليل لإنهاء هذا الجحيم"، مطالبا بأن تتوقف برلين عن "غض الطرف عن هذا الأمر".

يتّفق العديد من الألمان مع هذا الرأي، وقد أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين أكبر وأكثر جرأة في الأشهر الأخيرة، ما يعكس تحولا في الرأي العام. والسبت، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع برلين مطالبين إسرائيل بإنهاء حربها على غزة. وأظهر استطلاع أجرته شبكة ZDF العامة، أن 76% من الناخبين الألمان يعتقدون أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة غير مبررة. كذلك، أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف ونشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين الألمان يعتقدون أن ما تفعله إسرائيل في غزة يشكل إبادة جماعية.

(فرانس برس، العربي الجديد)