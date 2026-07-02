- الخسائر البشرية والمادية: استشهاد 73,066 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء ومسنين، و9,500 مفقود و173,514 جريحاً. تدمير شامل للبنية التحتية في غزة، مع تضرر 510 آلاف وحدة سكنية ونزوح أكثر من مليوني فلسطيني. - التأثير على القطاعات الحيوية: تضرر القطاع الصحي بشدة مع تدمير 38 مستشفى و96 مركزاً صحياً، وتأثر التعليم بتضرر 100% من المدارس. دُمرت 1,047 مسجداً كلياً واستُهدفت 3 كنائس. - الأوضاع الإنسانية والصحية: يعاني 2.4 مليون فلسطيني من الإبادة والتجويع، مع تسجيل 2.142 مليون إصابة بأمراض معدية و71,338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وحاجة ماسة لتأهيل 19 ألف جريح.

وثق المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، عشية مرور ألف يوم على حرب الإبادة على قطاع غزة، استشهاد 73,066 فلسطينياً، إضافة إلى 9,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، فيما بلغ عدد الجرحى 173,514 مصاباً. ووفق التقرير الإحصائي الصادر عن المكتب، فإن الأطفال والنساء والمسنين يشكلون 55% من إجمالي الضحايا، بينهم أكثر من 21,500 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف أم و22,500 أب استشهدوا خلال الحرب.

وبيّن التقرير أن أكثر من 1,022 رضيعاً دون عامهم الأول استشهدوا، فيما ولد واستشهد خلال الحرب 520 طفلاً، موكدًا أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني ما زالوا يتعرضون للإبادة والتجويع والتهجير القسري في ظل دمار تجاوز 90% من القطاع، وسيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحته، بعد إلقاء أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات وقصف منطقة المواصي، التي يصنفها "آمنة"، 241 مرة. ولفت إلى أن الاحتلال قتل 1,700 من أفراد الطواقم الطبية، و262 صحافياً، و145 من عناصر الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 194 موظف بلديات، و2,800 من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات، و928 من العاملين في القطاع الرياضي.

وتعرضت أكثر من 39 ألف أسرة لمجازر، بينها 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل، و6,020 أسرة لم ينجُ منها سوى فرد واحد، فيما استشهد 460 فلسطينياً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 164 طفلاً، إضافة إلى 28 وفاة بسبب البرد في مخيمات النزوح، ووقوع أكثر من 12 ألف حالة إجهاض نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية، فيما فقد 43% من مرضى الكلى حياتهم بسبب تدهور الأوضاع الصحية، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وأضاف الإعلامي الحكومي أن أكثر من 19 ألف جريح يحتاجون إلى تأهيل طويل الأمد، وسُجل أكثر من 5,400 حالة بتر، بينها 18% لأطفال، و1,500 حالة شلل، و1,200 حالة فقدان بصر، فيما بلغ عدد الأرامل 26,370، وعدد الأطفال الأيتام 58,800، فيما سُجل أكثر من 2.142 مليون إصابة بأمراض معدية و71,338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي نتيجة ظروف النزوح.

وفي القطاع الصحي، أفاد التقرير بأن الاحتلال دمر أو أخرج عن الخدمة 38 مستشفى و96 مركزاً للرعاية الصحية، واستهدف 197 سيارة إسعاف، ونفذ 788 هجوماً على المرافق والخدمات الصحية، كذلك دمر 16 مركزاً للدفاع المدني و84 مركبة للإنقاذ والإطفاء. وبفعل الإبادة، تضرر 100% من المدارس، حيث يحتاج 81% من مبانيها إلى إعادة بناء أو تأهيل، بينما دُمّرت 17 مؤسسة تعليم عالٍ، واستشهد أكثر من 20,051 طالباً و830 معلماً وكادراً تربوياً و194 أكاديمياً وباحثاً، فيما حُرم أكثر من 620 ألف طالب في التعليم المدرسي و90 ألف طالب جامعي مواصلة تعليمهم، وفقاً لما ذكره الإعلامي الحكومي.

وأشار التقرير إلى تضرر 510 آلاف وحدة سكنية، منها 335 ألف وحدة دُمرت كلياً، و75 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، فيما يحتاج أكثر من 350 ألف أسرة إلى مأوى، بعد نزوح أكثر من مليوني فلسطيني، وتلف أكثر من 132 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً. وفي ما يتعلق بدور العبادة، أوضح التقرير أن الإبادة تسببت في تدمير 1,047 مسجداً كلي و210 مساجد جزئياً، واستهداف 3 كنائس أكثر من مرة، إلى جانب تدمير 40 مقبرة وسرقة أكثر من 2,450 جثماناً من المقابر، وإنشاء 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، انتُشل منها 529 شهيداً.