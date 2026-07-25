ألبانيز: مذابح إسرائيل في الضفة الغربية تستوجب مقاطعتها

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الضفة الغربية تشهد مذابح جماعية ضد مدنيين عزل، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة للقصف. وأضافت، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أن "مدنيين إسرائيليين وجنوداً من الجيش يعملون معاً"، معتبرة أن الأمر "لا يتعلق فقط (برئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو أو ببضع عناصر فاسدة، بل هذه هي إسرائيل". وطالبت ألبانيز بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف التجارة معها، مؤكدة أن "هذا ما يقتضيه القانون الدولي".

POGROMS

against defenseless civilians

all over the West Bank (while Gaza is under fire).



Israeli civilians and army joining forces.



It is not just Nethanyahu and few "rotten apples".



THIS IS ISRAEL



ARMS EMBARGO NOW - STOP TRADE NOW



This is what intl law requires. pic.twitter.com/6IHR4yPolS — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 25, 2026

وحذرت ألبانيز، في منشور آخر عبر "إكس"، من تصاعد الهجمات العنيفة في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في شمالها ومدينة نابلس. وقالت إن "مجموعات من المستوطنين الإرهابيين، بدعم من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ هجمات واسعة، وتدعو حرفياً إلى إراقة الدماء". ودعت ألبانيز الدول إلى نشر وجود دولي للحماية في الضفة الغربية، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين من تصاعد أعمال العنف. وأرفقت منشورها بصورة تظهر دعوات أطلقها مستوطنون لقتل الفلسطينيين، من بينها: "نريد أن نرى دماءً" و"لا راحة من دون انتقام".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي طالبت بها ألبانيز لوقف التجارة مع إسرائيل؟ ما هي الأدلة التي قدمتها ألبانيز لدعم ادعاءاتها حول "مذابح جماعية" في الضفة الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كذلك نشرت المقررة الأممية مقاطع فيديو تُظهر مستوطنين مسلحين ينفذون، برفقة جيش الاحتلال، اعتداءات وجرائم بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن إطلاق مستوطنين النار على فلسطينيين في قرية تل غرب نابلس، وبلدة فرعتا شرق قلقيلية. ولفتت أيضاً إلى دعوات إسرائيلية، يقف خلفها مسؤولون، إلى تحويل الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة بوقف الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين، وقالت: "يجب إيقاف هؤلاء المجرمين".

ALARM!!



Violent attacks reported in all West Bank particularly northern area and Nablus!



Packs of settlers - terrorists in full force backed by Israeli soldiers -are calling for "blood", literally.



STATES MUST DEPLOY A PROTECTIVE PRESENCE pic.twitter.com/OtEEsXDGZu — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 24, 2026

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قد قال في منشور على منصة "إكس"، أمس الجمعة، إن "حكم" مدن الضفة الغربية وقراها "يجب أن يكون كحكم بيت حانون في غزة"، في تحريض صريح على إبادتها وتدميرها وتهجير سكانها. وأضاف بن غفير أنه سيشارك في اجتماع أمني دعا إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحاً: "سأطالب بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بمحو منازل المخربين وداعميهم من الجو وبواسطة جرافات D9". وتابع: "مقابل كل يهودي يُقتل، يجب أن يتكبّد العدو خسارة في الأراضي والمنازل. هذه هي اللغة المستخدمة في الشرق الأوسط، وكما استخدمناها في غزة، حان الوقت لاستخدامها أيضاً في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وبدأ المستوطنون، منذ ظهر أمس الجمعة، موجة واسعة من الاعتداءات الإرهابية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عقب مقتل جنديين إسرائيليين، أحدهما من فرقة التأهب التابعة لمستوطنة "حفات غلعاد"، خلال تصدي أهالي قرية تل، جنوب غرب نابلس، لهجوم شنه مستوطنون على القرية أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، هم الشقيقان إبراهيم حسين علي صيفي وجواد حسين علي صيفي، وابن عمهما فاروق عدنان علي صيفي، وقريبهم عمران أحمد علي صيفي.