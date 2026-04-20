ألبانيز عن التنكيل بطفل فلسطيني: الجيش الإسرائيلي الأكثر انحطاطاً

- وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز الجيش الإسرائيلي بأنه "الأكثر انحطاطاً"، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين على طفل فلسطيني في قرية المغير بالضفة الغربية. - الفيديو الذي نشرته ألبانيز يظهر جنوداً إسرائيليين يحتجزون طفلاً ويعتدون على آخر، مما أثار استنكاراً واسعاً، ويأتي ذلك في سياق اقتحامات الجيش الإسرائيلي المتكررة للضفة الغربية. - وفق معطيات رسمية، تعتقل إسرائيل حوالي 360 طفلاً في سجونها، وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين منذ تصاعد الأحداث في أكتوبر 2023.

وصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الجيش الإسرائيلي بأنه "الأكثر انحطاطاً"، وذلك تعليقاً على مقطع فيديو يظهر تنكيل جنود بطفل فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة. وقالت ألبانيز، في تدوينة على منصة إكس، وشاركتها بمقطع الفيديو: "شاهدت ما يكفي لأقول بيقين مطلق إن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر انحطاطاً".

المقررة الأممية، علّقت في تدوينة أخرى على مقطع الفيديو، قائلة إنه يظهر عسكرياً إسرائيلياً يعتدي على طفل فلسطيني في قرية المغير، قرب مدينة رام الله وسط الضفة، خلال اعتداء إسرائيلي على القرية، واصفة المقطع بأنه "مروع".

I have seen enough to say it with absolute certainty: the Israeli army is the most depraved army. https://t.co/UwvOMkfQLq — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 18, 2026

والمقطع الذي نشرته ألبانيز، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل يظهر عسكريين إسرائيليين يحتجزان طفلاً بطريقة مثيرة للذعر، فيما ينكل عسكري ثالث بطفل آخر يبلغ نحو 9 سنوات، ويجره من ملابسه تارة ويدفعه عنوة يميناً ويساراً تارة أخرى.

وبحسب ناشطين فلسطينيين، فإن ما جرى بمقطع الفيديو جاء خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة المغير، السبت، قبل أن يقوم بمحاصرتها، الأحد، تزامناً مع اعتداء نفذه مستوطنون عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. ويتعرض الأطفال الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات خلال الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ووفق معطيات رسمية، تعتقل إسرائيل قرابة 360 طفلاً في سجونها، يعانون أوضاعاً صعبة لا تختلف عما يعانيه الأسرى الأكبر عمراً. وينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، يتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينياً في الضفة، وإصابة نحو 11 ألفاً و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول، العربي الجديد)