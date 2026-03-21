ألبانيز: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين

- أكدت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى انتهاكات جسدية ونفسية قاسية كعقاب جماعي. - التقرير يصف التعذيب في مراكز الاحتجاز بأنه غير مسبوق، ويشمل الضرب الوحشي والعنف الجنسي والحرمان من مقومات الحياة، مما يترك ندوباً دائمة في أجساد وعقول الفلسطينيين. - ألبانيز، التي تواجه انتقادات وعقوبات، ستقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان، مشبهةً الوضع في الأراضي الفلسطينية بأهوال "يوم القيامة" ومسؤولية إسرائيل عن جرائم إبادة جماعية.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير لوسائل الإعلام الجمعة، إن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق "يشير إلى انتقام جماعي ونيات تدميرية". وقالت ألبانيز إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعرض الفلسطينيون المحتجزون "لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".

وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد، أن ألبانيز "تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة"، إلا أن هذا التقرير "يركز على السلوك الإسرائيلي". ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023". ويفيد التقرير بأن "التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي".

ويضيف: "لقد خلّف الضرب الوحشي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، وسوء المعاملة المميتة، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوباً عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم"، مضيفاً: "أصبح التعذيب جزءاً لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم، سواء من خلال سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري، والقتل الجماعي، والحرمان، وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد".

وكشفت ألبانيز عن جمعها مذكرات مكتوبة، من بينها أكثر من 300 شهادة. ومع أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن المقررين الخاصين، إلا أنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها. ويُفترض أن تقدّم ألبانيز تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان الاثنين. وسبق أن شبّهت ألبانيز ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

وفُرضت عقوبات على الخبيرة القانونية المولودة في إيطاليا، والتي بدأت مهامها غير المدفوعة في عام 2022، من إدارة دونالد ترامب في يوليو/ تموز من العام الماضي، على خلفية ما وصفته الإدارة بأنه عمل "منحاز وخبيث". وواجهت ألبانيز دعوات عدة إلى الاستقالة، كان آخرها من جانب فرنسا وألمانيا في شهر فبراير/ شباط الماضي، على خلفية تصريحات أدلت بها في منتدى الدوحة، حين أشارت إلى "عدو مشترك سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة". وقالت ألبانيز وقتها: "بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً". وأضافت: "نحن الذين لا نتحكم في رؤوس أموال ضخمة، ولا في الخوارزميات، ولا في الأسلحة، ندرك الآن أننا نحن البشر لدينا عدو مشترك".

(فرانس برس، العربي الجديد)