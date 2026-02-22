- استعداد أميركي لمفاوضات جديدة: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي استعداد واشنطن لعقد محادثات مع إيران في جنيف يوم الجمعة، بشرط تقديم إيران مقترحاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة، مع إمكانية مناقشة اتفاق نووي مؤقت. - ضغوط دبلوماسية وعسكرية: تعتبر هذه المحادثات الفرصة الأخيرة قبل احتمال شن عملية عسكرية أميركية-إسرائيلية، حيث طلب مبعوثا ترامب من إيران تقديم مقترح مكتوب لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن برنامجها النووي. - مهلة محددة وتوتر متصاعد: منح الرئيس ترامب إيران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، مع استمرار تدفق الأسلحة الأميركية إلى المنطقة، مما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية.

نقل موقع أكسيوس، اليوم الأحد، عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إنّ المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، وذلك في حال تلقيهم مقترحاً إيرانياً مفصلاً بشأن اتفاق نووي خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة، وأشار إلى استعداد واشنطن لمناقشة "اتفاق نووي مؤقت".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: "إذا قدمت إيران مسودة مقترح، فإنّ الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات مفصلة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي"، وأشار المسؤول إلى أن واشنطن وطهران قد تناقشان إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل إبرام اتفاق نووي شامل.

ورجح الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن تكون المساعي الدبلوماسي الحالية هي الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس دونالد ترامب لإيران قبل شنّ عملية عسكرية أميركية- إسرائيلية واسعة النطاق قد تستهدف المرشد علي خامنئي مباشرةً.

وكان مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد طلبا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد محادثات جنيف الثلاثاء الماضي، تقديم مقترح مكتوب مفصل بشأن كيفية معالجة جميع المخاوف الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أمس السبت، أن ويتكوف وكوشنر أبلغا عراقجي بأن موقف ترامب رفضُ تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في مقترح إيراني يتضمن "تخصيباً رمزياً" إذا استطاعت إيران إثبات أن الخطة تحول دون امتلاك سلاح نووي.

ويوم الجمعة قال عراقجي، إنّ إيران ستقدم مقترحها النهائي خلال يومين أو ثلاثة، وأضاف خلال تصريحات في برنامج إذاعي أميركي، أن مسودة المقترح الإيراني ستقدم إلى الجانب الأميركي بعد الموافقة النهائية عليها من القيادة السياسية في طهران، مؤكداً أن الخطة ستتضمن "التزامات سياسية وتدابير فنية" لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية فقط.

واليوم الأحد، قال ويتكوف، في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأميركية، إن ترامب أعطاه والمبعوث جاريد كوشنر توجيهات وخطوطاً حمراء قبل المحادثات مع إيران، وهي صفر تخصيب. وأشار إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بحدود تتخطى تلك التي تحتاجها لبرنامجها المدني، لافتاً إلى أن إيران ربما تكون على بعد أسبوع من امتلاك مواد صناعية لصنع القنابل. وتحدث ويتكوف عن أنه توجد لدى ترامب خيارات عدة بشأن إيران، لافتاً إلى أن الرئيس يتساءل لماذا لم تستسلم طهران بعد، تحت هذا النوع من الضغط، ومقابل كل هذه القوة التي نمتلكها، ولماذا لم تعلن أنها لا تريد سلاحاً.

يأتي ذلك في وقت منح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، بالتوازي مع استمرار تدفق القطع البحرية والأسلحة الأميركية إلى المنطقة، وتزايد المؤشرات على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية.