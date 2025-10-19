"أكسيوس": واشنطن حثّت إسرائيل على "الرّد بشكل متناسب" في غزة

- أبلغت إسرائيل إدارة ترامب مسبقاً عن غاراتها على رفح، متذرعة بأن عناصر من حماس استهدفت قواتها، وتواصل المبعوث الأميركي مع مسؤولين إسرائيليين للتنسيق وحثهم على ضبط النفس. - تسعى إدارة ترامب لتعزيز سيطرتها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تعتبر الأيام الثلاثين المقبلة حاسمة لمنع انهياره، مع قلق من إعادة حماس بناء قدراتها. - أكدت كتائب القسام التزامها بالاتفاق، بينما زعم جيش الاحتلال انتهاك المقاومة له، مما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، مما يبرز التحديات في إدارة الوضع بغزة.

نقل موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنّ إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب مسبقاً بالغارات على رفح، جنوبي قطاع غزة، عبر مركز القيادة الأميركي الذي يشرف على وقف إطلاق النار في غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ، في وقت سابق اليوم، سلسلة هجمات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، متذرعاً بأنّ عناصر من حركة حماس استهدفوا قواته بصاروخٍ مضادٍ للدروع.

وذكر مسؤول أميركي اليوم لـ"أكسيوس" أنّ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجريا اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومسؤولين آخرين للتنسيق ومناقشة الخطوات التالية في غزة. وأضاف المسؤول الأميركي أنّ الولايات المتحدة حثّت إسرائيل على "الرّد بشكل متناسب مع ضبط النفس". وبحسب "أكسيوس"، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنّ "التركيز يجب أن ينصبّ على عزل حماس على انتهاكاتها وأفعالها، والتحرّك بسرعة نحو إيجاد بديل لها في غزة، بدلاً من استئناف الحرب". وأوضح المسؤول الأميركي أنّ لا أحد يريد العودة إلى حرب شاملة، مضيفاً: "الإسرائيليون يريدون أن يُظهروا لحماس أنّ هناك عواقب، من دون تقويض اتفاق السلام".

وقال مسؤولون أميركيون إنّ إدارة ترامب تعتزم تعزيز سيطرتها بشكل كبير على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بهدف منع انهياره. وأوضح أحد المسؤولين أنّ الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة، مشيراً إلى أنّ واشنطن باتت تتحمّل مسؤولية ما يجري في غزة في ما يتعلّق بتنفيذ الاتفاق، وأنها ستتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. وأضاف مسؤول أميركي آخر أنّ "الاشتباكات التي وقعت اليوم الأحد تمثل بالضبط نوعاً من الحوادث التي كانت الإدارة تخشى وقوعها، لكنها تتوقعها خلال المرحلة الانتقالية الحالية".

وأشار مسؤول أميركي ثانٍ إلى أنه منذ زيارة ترامب الأخيرة إلى المنطقة، اتخذت كل من حماس وإسرائيل خطوات أثارت قلق واشنطن بشأن مستقبل تنفيذ الاتفاق، زاعماً أنّ حماس "بدأت بإعادة بناء قدراتها في غزة، ونفذت عمليات انتقامية دامية ضد منافسيها". وأكد المسؤول الأميركي: "لا يزال الوضع متوتراً للغاية. ظنّت حماس، أو ما تبقى منها، أن الأمور ستسير كالمعتاد. وكذلك فعل الإسرائيليون. لذلك علينا ألا ندعهم يفشلون. ودول الخليج لديها الشعور نفسه".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ"أكسيوس": "الآن، يبدأ العمل الحقيقي"، لافتاً إلى أن نجاح ذلك يتطلب وجود كوادر تمتلك الخبرة في إدارة الشؤون البلدية، وبناء وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. وأقرّ بأنّ "التحدي كبير للغاية، لا سيما أنّ جزءاً واسعاً من قطاع غزة تحوّل إلى أنقاض"، مشيراً إلى أنّ "مجرد إزالة هذه الأنقاض مهمة شاقة بحدّ ذاتها".

من جانبها، أكّدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، التزامها "الكامل" بتنفيذ كل ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه لا علم لها بـ"أيّ أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، إذ إنّ هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال" بموجب الاتفاق. وجاء بيان كتائب القسام بشأن رفح بعد أنّ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنّ مقاومين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات وفتحوا النار على قواته في منطقة رفح "في أثناء تدميرها البنية التحتية" مضيفاً، في أول تعليق له على الحادثة المزعومة في رفح: "هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنردّ بقوة". واليوم الأحد، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر من جرّاء قصف إسرائيلي طاول تجمعاً في بلدة الزوايدة وسط القطاع، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.