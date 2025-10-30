"أكسيوس": واشنطن تدعم وجوداً تركياً في غزة ضمن خطة دولية قيد الإعداد

- تسعى الولايات المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة بالتعاون مع تركيا ومصر وقطر لتحقيق الاستقرار ومنع تهريب الأسلحة، مع تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة. - تهدف الخطة إلى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وتجنب الحرب بنشر "قوة الاستقرار الدولية"، مع محاولة إقناع "حماس" بالموافقة على نشر القوة دون ملاحقة مقاتليها. - تواجه الخطة تحديات بسبب رفض إسرائيل لمشاركة تركيا ومخاوف أمنية، بينما تنتظر تركيا الضوء الأخضر للمشاركة في جهود الإغاثة.

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مصادر مطّلعة قولها إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات حساسة مع مجموعة من الدول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة، ويعتزمون تقديم خطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أوضح مسؤول أميركي في حديثه مع الموقع أن الولايات المتحدة تريد من تركيا أن ترسل قوات إلى غزة رغم الموقف الإسرائيلي الرافض للفكرة.

وقال مسؤول أميركي إن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها وفحصها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية. وقالت المصادر إن دولاً من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعداداً للمساهمة بقوات، بينما أعربت دول أخرى عن مخاوفها للولايات المتحدة نظراً إلى الوضع الأمني الفوضوي في غزة.

وقال أحد المصادر المشاركة في التخطيط: "إذا لم يكن لدينا أمن وحوكمة موثوقان في غزة تتفق عليهما إسرائيل، فسنعلق في وضع تهاجم فيه إسرائيل طوال الوقت". وبموجب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، فإن نشر قوة الاستقرار الدولية هو شرط لانسحاب إسرائيل الإضافي من نحو 50% من أراضي قطاع غزة التي لا تزال تسيطر عليها. ومن المتوقع أن تركز القوة على تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر ومنع تهريب الأسلحة.

ويحاول المسؤولون الأميركيون جاهدين تجنب استئناف الحرب، ويرون في "قوة الاستقرار الدولية" جزءاً أساسياً من الحل، لكنهم لا يريدون التسرع. وقال مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس": "من الأفضل أن نتحرك ببطء ونقوم بالأمر على نحوٍ صحيح، لأننا لن نحصل على فرصة ثانية". وكانت "قوة الاستقرار الدولية" موضوعاً رئيسياً في الاجتماعات التي عقدها مبعوثو ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو خلال زياراتهم الأخيرة إلى إسرائيل، بحسب المصادر.

وكشف مسؤول أميركي: "الإسرائيليون متوترون ومتشككون لأنهم ليسوا في موقع السيطرة ولم تعد لديهم الأوراق. قلنا لهم: دعونا نخلق الظروف المناسبة ونرَ ما إذا كانت حماس جادة أم لا". وأوضح المسوول أن تركيا مستعدة للمشاركة، لكن إسرائيل تعارض أي وجود عسكري تركي في غزة. ومع ذلك، تريد الولايات المتحدة إشراك تركيا إلى جانب قطر ومصر، لأنها تراها الأقدر على "جعل حماس توافق وتلتزم".

وأوضح المسؤول ذاته: "لقد كانت تركيا مفيدة جداً في إنجاز اتفاق غزة، وهجوم نتنياهو اللفظي على تركيا كان مضراً للغاية". وتابع قائلاً: "نحن على دراية بالمخاوف الإسرائيلية ونعمل على خلق شيء يمكن أن يحقق الاستقرار ويكون مقبولاً للطرفين". لكنّ مصدراً آخر أشار إلى أن هدف واشنطن الأساسي في الوقت الحالي هو الحصول على موافقة "حماس" على نشر "قوة الاستقرار الدولية".

وبحسب المصادر، لن تضطر "قوة الاستقرار الدولية" إلى خوض قتال مع عناصر "حماس"، بل ستفرض السلام وتقاتل العناصر التي تحاول عرقلته فقط. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن "حماس" تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة قبضتها على غزة، كما كان متوقعاً.

وأكد مسؤول أميركي أن مصر وقطر وتركيا أبلغت الولايات المتحدة بأن "حماس" قد توافق على نشر "قوة الاستقرار الدولية". واستناداً إلى مناقشات مع الحركة، يعتقد الوسطاء أن "حماس" قد توافق على أن تراقب القوة الحدود وربما تنفذ مهام داخل غزة. لكن المسؤول الأميركي قال إن قضية رئيسية تتمثل في ضرورة أن تقتنع "حماس" بأن مقاتليها سيحصلون فعلاً على العفو إذا وافقت على المضي قدماً، بدلاً من أن تتم ملاحقتهم في اليوم التالي من قبل "قوة الاستقرار الدولية".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية قد قالت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنّ أنقرة تواصل التشاور مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في رد المصادر التركية على أسئلة صحافيين عقب إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أق تورك. ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر: "القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وباعتبارنا من مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، فإنّ المشاورات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة مع الدول الأخرى".

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، والذي دخل في اليوم التالي حيّز التنفيذ. ويُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

من جانب آخر، أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنّ فريق الإغاثة الذي أرسلته للمشاركة في البحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة، لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من دولة الاحتلال للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إنّ "بعثة آفاد (وكالة إدارة الكوارث) لا تزال تنتظر عند الحدود. إسرائيل لم تعط بعد الأذن" للدخول، لافتاً إلى أنّ دولة الاحتلال "لا تحترم كل بنود وقف إطلاق النار" في القطاع. وأوضح المصدر أنّ "إسرائيل لا تسمح إلا جزئياً بالمساعدات الإنسانية"، مضيفاً "نحن على تواصل مع نظرائنا. تركيا من الجهات التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد وقّعت الاتفاق. لقد أكملنا كل الاستعدادات اللازمة، ونحن ننتظر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد شدد، الأحد الماضي، على خيار رفض مشاركة أي دولة في القوة الدولية التي تسعى حليفته الولايات المتحدة إلى نشرها في القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "أوضحنا مع احترامنا للقوات الدولية أن إسرائيل هي التي ستحدد ما هي القوات غير المقبولة لدينا".