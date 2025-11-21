- أخبار
"أكسيوس": هذه بنود خطة ترامب الـ28 بشأن السلام في أوكرانيا
استمع إلى الملخص
اظهر الملخص
- خطة السلام الأميركية المقترحة: تتضمن تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا، تحديد جيشها بـ600 ألف جندي، وعدم انضمامها للناتو، مع نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا لحمايتها، وضمانات أمنية وسيادة أوكرانيا.
- التفاعل الدولي والمفاوضات: تضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لإبرام الاتفاق بسرعة، مع استمرار المباحثات. يشارك المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بنشاط، بينما أبدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده للنظر في الخطة.
- التفاصيل الإقليمية والاقتصادية: تشمل الاعتراف بمناطق روسية بحكم الأمر الواقع، وتجميد مناطق أخرى، وإعادة روسيا للاقتصاد العالمي، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة، ولجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.
نصت خطة السلام الأميركية المكونة من 28 بنداً والمدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامبعلى أن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لروسيا، وتحديد حجم جيشها، والموافقة على أنها لن تنضم أبداً إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقاً لمسودة حصل عليها موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الجمعة، وتحقق منها مسؤول أوكراني ومسؤول أميركي ومصدر مطلع على الاقتراح.
ويضغط الجانب الأميركي على أوكرانيا لإبرام اتفاق وفق "جدول زمني صارم". ورغم أن الخطة تتضمن مقترحات رفضتها أوكرانيا مراراً وتكراراً حتى الآن، فإنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يستبعد النظر فيها. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة أمس الخميس لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "جيدة" وينبغي أن تكون مقبولة لكلا الطرفين. وذكرت ليفيت، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع روسيا وأوكرانيا، وأنّ مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف يشارك بنشاط في مسار المحادثات.
وتشاور ويتكوف أيضاً مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف بشأن الخطة. وصرّح دميترييف لموقع أكسيوس بأنه متفائل بشأنها، لأنه على عكس الجهود السابقة، "نشعر بأنّ الموقف الروسي مسموع بالفعل". ولم يُعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده للخطة علناً. وقال الموقع الأميركي إنّ وزير الجيش الأميركي دان دريسكول قدّم الخطة إلى زيلينسكي أمس الخميس كتابياً. وبعد ذلك، صرّح زيلينسكي بأنه مستعدّ لإجراء محادثات بشأنها مع ترامب وفريقه.
وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أنّ الإدارة تعتبر الخطة "وثيقة قابلة للتعديل" بناءً على مناقشات مع الأطراف المعنية. غير أنّ المسؤول، الذي لم يفصح الموقع عن هويته، أصرّ على أنها "مقترح عادل، وتتوقع الولايات المتحدة من أوكرانيا التعامل معه بجدية وسرعة". كما أبدى ترامب تأييده الشخصي للخطة، التي لم تُنشر تفاصيلها الكاملة قبل الآن.
وبالإضافة إلى التنازل عن دونباس التي تضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك الواقعتين تحت سيطرة كييف حالياً، فإنّ على أوكرانيا أن توافق على أن يقتصر عديد جيشها على 600 ألف جندي. كما ستتمركز بموجب الخطة طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا لحماية أوكرانيا، لكن لن تكون هناك أي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، وستوافق كييف على عدم الانضمام بشكل مطلق إلى الحلف.
وفي السطور التالية خطة ترامب للسلام في أوكرانيا وروسيا المكونة من 28 بنداً حسب ما أوردها موقع أكسيوس:
- تأكيد سيادة أوكرانيا.
- إبرام اتفاقية عدم اعتداء شاملة بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا.
- ألا تغزو روسيا الدول المجاورة، وألا يتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) أكثر.
- إجراء حوار بين روسيا وحلف "ناتو"، بوساطة الولايات المتحدة، لحل جميع القضايا الأمنية وتهيئة الظروف لخفض التصعيد، بما يضمن الأمن العالمي ويزيد فرص التعاون والتنمية الاقتصادية المستقبلية.
- حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة.
- تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية بـ600 ألف عنصر.
- توافق أوكرانيا على تضمين دستورها عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويوافق "ناتو" على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلاً.
- يوافق "ناتو" على عدم نشر قوات في أوكرانيا.
- يتم نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.
-
ضمان الولايات المتحدة: ستحصل الولايات المتحدة على تعويض عن الضمان؛ إذا غزت أوكرانيا روسيا، فستفقد الضمان. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى رد عسكري منسق وحاسم، ستُعاد جميع العقوبات العالمية، ويُلغى الاعتراف بالإقليم الجديد وجميع المزايا الأخرى لهذه الصفقة. وفي حال أطلقت أوكرانيا صاروخاً على موسكو أو سانت بطرسبرغ دون سبب، سيُعتبر الضمان الأمني لاغياً.
-
أوكرانيا مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
-
حزمة عالمية قوية من التدابير لإعادة بناء أوكرانيا.
-
إعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.
-
استخدم الأموال المجمدة في مجالات استثمارية.
-
إنشاء مجموعة عمل أميركية روسية مشتركة معنية بقضايا الأمن لتعزيز وضمان الامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقية.
-
ستُرسخ روسيا قانوناً سياستها القائمة على عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا.
-
ستتفق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد سريان معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية وضبطها، بما في ذلك معاهدة ستارت 1.
-
توافق أوكرانيا على أن تكون دولة غير نووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
-
19. تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم توزيع الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا - 50:50.
-
يتعهد كلا البلدين بتنفيذ برامج تعليمية في المدارس والمجتمع تهدف إلى تعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة والقضاء على العنصرية والتحيز.
-
ملف الأراضي: يتم الاعتراف بشبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك بوصفها مناطق روسية بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك من قِبل الولايات المتحدة.
سيتم تجميد خيرسون وزابوريجيا على طول خط التماس، ما يعني الاعتراف الفعلي بها على طول خط التماس.
ستتخلى روسيا عن أراضٍ أخرى متفق عليها تسيطر عليها خارج المناطق الخمس.
ستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه حالياً من إقليم دونيتسك، وستُعتبر منطقة الانسحاب هذه منطقة عازلة محايدة منزوعة السلاح، مُعترف بها دولياً باعتبارها أراضي تابعة للاتحاد الروسي. ولن تدخل القوات الروسية هذه المنطقة منزوعة السلاح.
-
بعد الاتفاق على الترتيبات الإقليمية المستقبلية، يتعهد كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة. ولن تُطبق أي ضمانات أمنية في حال الإخلال بهذا الالتزام.
-
لن تمنع روسيا أوكرانيا من استخدام نهر دنيبر للأنشطة التجارية، وسيتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن النقل الحر للحبوب عبر البحر الأسود.
-
سيتم تشكيل لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة:
سيجري تبادل جميع السجناء والجثث المتبقية على أساس "الجميع مقابل الجميع".
ستتم إعادة جميع المعتقلين المدنيين والرهائن، بمن فيهم الأطفال.
سيجري تنفيذ برنامج لم شمل العائلات.
ستُتخذ تدابير لتخفيف معاناة ضحايا النزاع.
-
ستُجري أوكرانيا انتخابات خلال 100 يوم.
-
تحصل جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع على عفو شامل عن أفعالها خلال الحرب، وتتفق على عدم تقديم أي مطالبات أو النظر في أي شكاوى مستقبلاً.
-
تكون هذه الاتفاقية ملزمة قانوناً. وسيُراقب تنفيذها ويضمنها مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترامب. وستُفرض عقوبات على أي انتهاكات.
-
بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذه المذكرة، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور عودة الطرفين إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ الاتفاق.