"أكسيوس": هذه بنود خطة ترامب الـ28 بشأن السلام في أوكرانيا

- خطة السلام الأميركية المقترحة: تتضمن تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا، تحديد جيشها بـ600 ألف جندي، وعدم انضمامها للناتو، مع نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا لحمايتها، وضمانات أمنية وسيادة أوكرانيا. - التفاعل الدولي والمفاوضات: تضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لإبرام الاتفاق بسرعة، مع استمرار المباحثات. يشارك المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بنشاط، بينما أبدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده للنظر في الخطة. - التفاصيل الإقليمية والاقتصادية: تشمل الاعتراف بمناطق روسية بحكم الأمر الواقع، وتجميد مناطق أخرى، وإعادة روسيا للاقتصاد العالمي، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة، ولجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.

نصت خطة السلام الأميركية المكونة من 28 بنداً والمدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

على أن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لروسيا، وتحديد حجم جيشها، والموافقة على أنها لن تنضم أبداً إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقاً لمسودة حصل عليها موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الجمعة، وتحقق منها مسؤول أوكراني ومسؤول أميركي ومصدر مطلع على الاقتراح.

ويضغط الجانب الأميركي على أوكرانيا لإبرام اتفاق وفق "جدول زمني صارم". ورغم أن الخطة تتضمن مقترحات رفضتها أوكرانيا مراراً وتكراراً حتى الآن، فإنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يستبعد النظر فيها. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة أمس الخميس لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "جيدة" وينبغي أن تكون مقبولة لكلا الطرفين. وذكرت ليفيت، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع روسيا وأوكرانيا، وأنّ مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف يشارك بنشاط في مسار المحادثات.

وتشاور ويتكوف أيضاً مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف بشأن الخطة. وصرّح دميترييف لموقع أكسيوس بأنه متفائل بشأنها، لأنه على عكس الجهود السابقة، "نشعر بأنّ الموقف الروسي مسموع بالفعل". ولم يُعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده للخطة علناً. وقال الموقع الأميركي إنّ وزير الجيش الأميركي دان دريسكول قدّم الخطة إلى زيلينسكي أمس الخميس كتابياً. وبعد ذلك، صرّح زيلينسكي بأنه مستعدّ لإجراء محادثات بشأنها مع ترامب وفريقه.

وأوضح مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أنّ الإدارة تعتبر الخطة "وثيقة قابلة للتعديل" بناءً على مناقشات مع الأطراف المعنية. غير أنّ المسؤول، الذي لم يفصح الموقع عن هويته، أصرّ على أنها "مقترح عادل، وتتوقع الولايات المتحدة من أوكرانيا التعامل معه بجدية وسرعة". كما أبدى ترامب تأييده الشخصي للخطة، التي لم تُنشر تفاصيلها الكاملة قبل الآن.

وبالإضافة إلى التنازل عن دونباس التي تضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك الواقعتين تحت سيطرة كييف حالياً، فإنّ على أوكرانيا أن توافق على أن يقتصر عديد جيشها على 600 ألف جندي. كما ستتمركز بموجب الخطة طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا لحماية أوكرانيا، لكن لن تكون هناك أي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، وستوافق كييف على عدم الانضمام بشكل مطلق إلى الحلف.

وفي السطور التالية خطة ترامب للسلام في أوكرانيا وروسيا المكونة من 28 بنداً حسب ما أوردها موقع أكسيوس: