أكسيوس: مسؤولون قطريون يشاركون في محادثات مسقط بشأن هرمز

- تشارك قطر في محادثات بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط حول مضيق هرمز، بهدف إصدار بيان لفتح "الممر الأوسط" للملاحة بحرية. - تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف الهجمات على السفن وفتح مسارات الملاحة في الخليج دون رسوم، وسط محادثات مثمرة بين واشنطن وطهران. - إيران تصر على إدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مياهها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة وسلطنة عُمان لفتح مسار بديل، وسط توترات وهجمات متبادلة.

أفاد مراسل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، باراك رافيد، اليوم السبت، أن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. وقال المراسل إنه حصل على هذه المعلومات من مصدر إقليمي مطلع، مشيراً إلى أنّ المحادثات تنصب على إصدار بيان مرتقب حول الفتح الكامل لـ"الممر الأوسط" في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل كلي وحر. وذكر مراسل أكسيوس أن الممر الأوسط يقع في المياه الدولية.

يأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولون أميركيون كبار أن الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان رسمي تعلن فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون فرض أي رسوم. وبحسب وكالة رويترز قال المسؤولون، في تصريحات لمجموعة محدودة من الصحافيين، إن المحادثات بين واشنطن وطهران كانت مثمرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أحد المسؤولين، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز: "ما نطالب به هو أن تصدر إيران بياناً رسمياً يؤكد أن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. إما أن تصدر هذا البيان، أو لن يكون لدينا ما يرضيها". كما قال مسؤول أميركي رفيع إن إيران أبلغت واشنطن بأن أحدث الهجمات على السفن في المضيق نفذها "جزء مختل من نظامها"، فيما صرح مسؤول آخر قائلاً: "يبدو أن صراعاً على السلطة يتكشف أمام أعيننا بين غلاة المحافظين في إيران والبراغماتيين".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز. وأكد عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، فجر السبت، أنّ إيران "أوفت بكلمتها حتى الآن"، مشدداً على أنّ المسار الوحيد للمضي قدماً يكمن في التزام الطرفين بالبنود الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد.

كما أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، في حديث مع وكالة "فارس"، أنّ طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها الحالية. وشدد على أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ومن أبرزها تشكيل مجموعة عمل خاصة بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للترتيبات التي تراها إيران مناسبة، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، والتي أعادت الخزانة الأميركية تفعيلها الأسبوع الماضي.

وتصرّ إيران على ضرورة إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار ملاحي يقع داخل مياهها الإقليمية، فيما تحاول الإدارة الأميركية، بالتعاون مع سلطنة عُمان، فتح مسار بديل داخل المياه الإقليمية العُمانية. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد نفذت، الثلاثاء الماضي، هجمات على عدد من السفن التي حاولت العبور عبر المسار العُماني، أعقبتها هجمات أميركية على إيران، ردّت عليها طهران بهجمات طاولت دولاً في المنطقة، قالت إنها استهدفت قواعد عسكرية أميركية.