- يجري الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة على "خطاب نوايا" لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مع إطار لمفاوضات جديدة تمتد 30 يوماً تشمل البرنامج النووي الإيراني وملفات إقليمية أوسع. - تواجه المفاوضات غموضاً بشأن موقف إيران النهائي، حيث ترى بعض الدوائر الإيرانية أن التطورات الأخيرة منحتها موقعاً تفاوضياً أقوى، مما قد يدفعها للتشدد في شروطها. - تتواصل التوترات السياسية مع اتهام إيران للولايات المتحدة بالسعي لاستئناف الحرب، وسط مطالب إيرانية بالإفراج عن الأصول المجمدة ورفع القيود البحرية.

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة في "خطاب نوايا" يتضمن اتفاقاً لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب وضع إطار عام لمفاوضات جديدة تمتد 30 يوماً بهدف التوصل إلى تفاهمات أوسع. وبحسب الموقع، فإن المقترح الجاري بحثه لا يقتصر على وقف الحرب، بل يشمل أيضاً مبادئ تفاوضية مرتبطة بملفات إقليمية أوسع، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال تواجه حالة من الغموض بشأن موقف طهران النهائي، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران مستعدة لتوقيع مثل هذه الوثيقة في المرحلة الحالية. وأضاف "أكسيوس" أن بعض الدوائر داخل إيران ترى أن التطورات الأخيرة منحتها موقعاً تفاوضياً أقوى، الأمر الذي قد يدفعها إلى التشدد في شروطها خلال أي مفاوضات مقبلة تتعلق بالحرب أو بالملف النووي.

ويأتي هذا بعد أن أكد مصدر مقرب من المفاوضات الإيرانية الأميركية لـ"العربي الجديد" أن زيارة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران، اليوم الجمعة، لا تعني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة "في متناول اليد". ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، صحة تقارير إعلامية "بوجود مسودة محتملة لاتفاق" بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن هذه التقارير "مجرد تكهنات إعلامية".

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، خلال زيارته إلى طهران، "لم يحمل رسالة أميركية جديدة إلى إيران"، قائلاً إن زيارة المسؤولين الباكستانيين إلى طهران "تأتي تعزيزاً لوساطة إسلام أباد ودورها ورغبتها في منع التصعيد". وتابع المصدر المقرب من المفاوضات الإيرانية الأميركية، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن السلطات الإيرانية ما زالت تعتبر المطالب الأميركية "مفرطة وغير معقولة، وترى أن المشكلة في واشنطن وليست في طهران، وتدعو إلى توجيه الضغوط إلى الإدارة الأميركية لتعديل مواقفها".

وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، تتواصل التوترات السياسية بين الجانبين، إذ اتهم قاليباف الولايات المتحدة بالسعي إلى استئناف الحرب، محذراً من "رد قوي" إذا تعرضت إيران لهجوم جديد، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس المقترحات الأميركية الأخيرة، مع تمسكها بمطالب تشمل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع القيود البحرية المفروضة على موانئها.

ويزداد القلق الدولي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار، إذ لم يستأنف المرور الطبيعي عبر الممر البحري الذي يعبر منه نحو خمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أثار إعلان الهيئة الإيرانية المشرفة على المضيق توسيع نطاق سيطرتها البحرية ليشمل مناطق جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي مخاوف إقليمية ودولية جديدة، خصوصاً مع ارتباط المضيق بحركة تجارة الطاقة والأسمدة عالمياً.