"أكسيوس": حدود ما بعد الحرب هيمنت على محادثات أوكرانيا وأميركا

- مفاوضات مكثفة بين أوكرانيا والولايات المتحدة: ركزت المحادثات على رسم الحدود الفعلية مع روسيا في إطار اتفاق سلام، حيث كانت مسألة خط السيطرة الإقليمية هي القضية الرئيسية. الاجتماع كان صعبًا لكنه مثمر، بمشاركة وفود موسعة ثم تقلصت إلى 3 مسؤولين من كل جانب. - التنازل عن الأراضي كحل سياسي حساس: تسعى الولايات المتحدة لإقناع أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ لإيقاف الحرب، لكن هذا التنازل يعتبر مؤلمًا سياسيًا. زيلينسكي يرفض التخلي عن الأراضي الأوكرانية. - موقف روسيا وشروط بوتين: يصر بوتين على السيطرة على دونباس ويطالب كييف بالتخلي عن خطط الانضمام للناتو وسحب القوات من المقاطعات الأربع. زيلينسكي يطالب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية.

ذكر موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات التي عُقدت أمس الأحد بين أوكرانيا والولايات المتحدة تركّزت على مكان رسم الحدود الفعلية مع روسيا في إطار اتفاق سلام، وفق ما قاله مسؤولان أوكرانيان، وصفا الاجتماع الذي استمر خمس ساعات بأنه "صعب" و"مكثّف"، لكنه مثمر. وجاء الاجتماع قبيل لقاء مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في وقت يصرّ الأخير على أن روسيا لن تتوقف قبل أن تسيطر على كامل منطقة دونباس، في شرق أوكرانيا.

وتسعى الولايات المتحدة، وفق الموقع، إلى أن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ في إطار اتفاق السلام، لإقناع بوتين بوقف الحرب، غير أن مثل هذا التنازل سيكون مؤلماً وحساساً للغاية من الناحية السياسية. وتحدث الموقع عن تفاصيل الاجتماع، مشيراً إلى أنه شاركت فيه وفود موسّعة لمدة ساعة، قبل أن يتقلّص إلى 3 مسؤولين من كل جانب، حيث كانت مسألة خط السيطرة الإقليمية هي القضية الوحيدة تقريباً التي تمت مناقشتها، وفقاً للمسؤولين الأوكرانيين.

وشارك في الاجتماع المصغر إلى جانب ويتكوف، كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وصهر ترامب جاريد كوشنر، فيما شارك عن الجانب الأوكراني مستشار الأمن القومي رستم عمروف، ورئيس الأركان العامة الجنرال أندريه هناتوف، ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية فاديم سكيبيتسكي. وذكر الموقع أن عمروف عقد اجتماعاً فردياً آخر مع ويتكوف بعد انتهاء المحادثات، ثم اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

لاطلاعه على مجريات المحادثات. وقال أحد المسؤولين الأوكرانيين لـ"أكسيوس": "لقد كان الاجتماع مكثفاً لكنه لم يكن سلبياً. نحن نثمّن حقاً الانخراط الجاد من جانب الولايات المتحدة. موقفنا هو أنه يجب علينا بذل كل جهد لمساعدة الولايات المتحدة على النجاح، دون أن نفقد بلدنا وأن نمنع حدوث عدوان آخر".

وعبّر زيلينسكي سابقاً عن رغبته في مناقشة مسألة الأراضي مباشرة مع ترامب، لكن الأخير أعلن أنه سيلتقي زيلينسكي وبوتين فقط عندما يتم التوصل إلى اتفاق. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إنه محادثات الأحد كانت إيجابية. ووفق المسؤولين الأوكرانيين، من المتوقع أن يلتقي عمروف، زيلينسكي اليوم في باريس، لتقديم تقرير أكثر تفصيلاً عن المحادثات. وقال أحد المسؤولين، قبيل اللقاء المرتقب بين ويتكوف وبوتين: "السؤال الأساسي هو أين يقف الروس، وهل نياتهم حقيقية. دعونا نرى ما الذي سيعود به ويتكوف من موسكو".

ويكرر بوتين شروطه لوقف الحرب مطالباً كييف بالتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب قواتها من كامل المقاطعات الأربع التي تدعي موسكو أنها جزء من روسيا، وهي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا - اللتان تشكلان دونباس - بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب. بالمقابل يحث زيلينسكي على ضرورة تزويد بلاده بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية مشدداً على رفض التخلي عن أراض أوكرانية.