"أكسيوس": جنيف تحتضن جولة محادثات بين واشنطن وطهران الثلاثاء

- من المتوقع أن تعقد واشنطن وطهران جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف، بمشاركة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي كوسيط. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، وأمر بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن المحادثات لم تحقق نتائج ملموسة منذ 47 عاماً. - وزارة الدفاع الأميركية تستعد لاحتمال نشوب حرب مع إيران، حيث تعاني القوات الأميركية في الشرق الأوسط من نقص في الدفاعات الجوية، بينما الطائرات المقاتلة اللازمة متوقفة في قواعد بأوروبا والولايات المتحدة.

نقل موقع أكسيوس الأميركي، ليل الجمعة-السبت، عن مسؤول أميركي وثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن من المتوقع أن تعقد واشنطن وطهران جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف يوم الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع نشوب حرب.

وذكرت المصادر أن الوفد الأميركي المشارك في المحادثات يضم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره. وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وأن وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين الطرفين، سيحضر المحادثات.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعدما أمر حاملة طائرات ثانية بالتوجه إلى المنطقة. ورداً على سؤال حول ما إذا يريد "تغييراً للنظام" في إيران، قال ترامب في تصريح لصحافيين في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولينا الشمالية "يبدو أن ذلك هو أفضل ما يمكن أن يحدث". وأضاف: "منذ 47 عاماً، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. في الأثناء، فقدنا الكثير من الأرواح".

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تستعد لحرب محتملة مع إيران على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مذكّرة بأن الرئيس دونالد ترامب

هدّد بشنّ ضربة عسكرية على إيران، إلا أن الجيش الأميركي احتاج وقتاً لتعزيز قواته في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما هدّد ترامب الشهر الماضي بضرب إيران إذا لم توافق حكومتها على كبح برنامجها النووي، لم يكن البنتاغون في وضع جيد لدعمه، ذلك أن القوات الأميركية التي يتراوح عددها بين 30 ألف جندي و40 ألفاً، والمنتشرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في ثماني قواعد دائمة، كانت تعاني من نقص في الدفاعات الجوية لحمايتها من الردّ المتوقع. وقالت: "كانت الطائرات المقاتلات الإضافية اللازمة لتنفيذ العملية الشاملة التي تحدث عنها ترامب متوقفة في القواعد الأميركية في أوروبا، وحتى في الولايات المتحدة".