"أكسيوس": توتر أميركي إسرائيلي بعد إعلان ترامب عن "مجلس السلام"

تكشف تسريبات جديدة عن تصاعد التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، في ظل إصرار الإدارة الأميركية على المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، متجاوزةً اعتراضات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ووفق ما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر ومسؤولين أميركيين، فإن صبر فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات محدوداً إزاء محاولات نتنياهو لعرقلة المسار الأميركي، وسط تأكيدات بأن واشنطن ستتعامل مع ملف غزة وفق رؤيتها الخاصة، بمعزل عن الموقف الإسرائيلي.

وبحسب مسؤول أميركي تحدث إلى موقع "أكسيوس"، فإن نتنياهو لم يُستشر في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لكونه "لا يمتلك حق التدخل" في هذا المسار، مشدداً على أن واشنطن إذا قررت التعامل مع ملف غزة فسيكون ذلك "وفق طريقتها الخاصة"، وأنها "تجاوزت" نتنياهو في هذا الشأن. وأضاف المسؤولون أن نتنياهو سيواصل سياساته، فيما ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ خطتها، معتبرين أنه "لا يستطيع عملياً معارضتنا".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن على نتنياهو التزام البرنامج الأميركي ما لم يرغب بإعادة قواته إلى القتال في غزة مع انسحاب واشنطن من هذا الملف. وفي المقابل، أفاد المسؤول بأن نتنياهو "معجب بمضمون الخطة الأميركية في غزة"، رغم "تشككه الشديد في فرص نجاحها"، لافتاً إلى أن أحداً في إسرائيل لم يكن يتوقع وصول واشنطن إلى هذه المرحلة، "لكننا نجحنا في ذلك"، على حد تعبيره.

وأصدر مكتب نتنياهو، أمس السبت، بياناً اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية "حاد اللهجة" ضد ترامب، عقب إعلان الأخير تشكيلة اللجنة الإدارية لغزة التي تضم مسؤولين من قطر وتركيا. وجاء في البيان أن إعلان تركيبة لجنة غزة الإدارية، الخاضعة لمجلس السلام، "لم تنسّق مع إسرائيل وتتعارض مع سياستها". وأضاف مكتب نتنياهو أن الأخير "أوعز إلى وزير الخارجية جدعون ساعر بإبلاغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بموقف إسرائيل".

وتعليقاً على بيان نتنياهو، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "أدعم رئيس الحكومة على بيانه المهم، فقطاع غزة لا يحتاج إلى أي لجنة إدارية تشرف على إعادة الإعمار، وإنما يحتاج إلى التطهير من (...) حماس التي ينبغي القضاء عليها، بالتوازي مع تشجيع الهجرة الطوعية واسعة النطاق، وذلك بناءً على خطة ترامب الأصلية". ودعا بن غفير نتنياهو إلى "إصدار أوامر للجيش بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة هائلة، لتحقيق الهدف الجوهري: القضاء على حماس".

ويأتي هذا بعد أن أعلن البيت الأبيض في بيان، ليل الجمعة-السبت، تركيبة "مجلس السلام" في غزة، وذلك بعد إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث. وتضمن الإعلان أسماء أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذكر أسماءً أخرى في المجلس التنفيذي لغزة الذي يُعمل على إنشائه ـ بحسب البيان ـ لدعم مكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.