- جرت محادثات بين نتنياهو والمبعوث الأميركي ويتكوف والمستشار كوشنر، مما أدى إلى تقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وفقًا لـ"خطة ترامب"، لكن موافقة حماس لا تزال ضرورية. - أفادت مصادر إسرائيلية بوجود تقدم وأجواء إيجابية بعد المحادثات، مع تزايد فرص موافقة إسرائيل على الخطة، وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل على "خطة جديدة" لوقف إطلاق النار. - كشفت مصادر عن تعديلات أدخلتها دول عربية على الخطة الأميركية، تشمل انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا ونشر قوات دولية، مع إدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن محادثات جرت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر أفضت إلى تقدم ملموس باتجاه اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة على أساس ما يُعرف بـ"خطة ترامب"، لكنه أشار إلى أن موافقة حركة حماس ضرورية للتوقيع على أي اتفاق، وهو ما لم يحدث بعد.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ومصادر مقربة من نتنياهو بوجود "تقدّم" وأجواء إيجابية بعد جولة المحادثات، مشيرة إلى ازدياد فرص موافقة إسرائيل على الخطة. وذكر مسؤولون في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك "أجواء جيدة" و"تقدماً ملحوظاً" نحو إتمام صفقة حول غزة، فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مصدر مطلع، إلى أن ويتكوف عمل على إقناع نتنياهو بالموافقة على الاقتراح رغم معارضته لشروطه.

ويوم أمس الأحد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تلقى "رداً جيداً للغاية" من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في غزة التي ناقشها مع قادة وزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. وأشار ترامب، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أن الاقتراح لا يهدف فقط إلى إنهاء حرب غزة، بل "للتوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "الجميع يريدون إبرام الاتفاق"، معرباً عن أمله في إتمامه خلال اجتماعه مع نتنياهو اليوم الاثنين في البيت الأبيض.

من جانبه، صرّح نتنياهو، أمس الأحد، بأن إسرائيل تعمل على "خطة جديدة" لوقف إطلاق النار بالتعاون مع البيت الأبيض، بيد أن التفاصيل لا تزال قيد الترتيب. وصرح نتنياهو لبرنامج "ذا سانداي بريفينج" الذي تبثه شبكة فوكس نيوز الأميركية: "نحن نعمل على ذلك. لم يتم الانتهاء منه بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب في الواقع ونحن نتحدث الآن، وآمل أن نتمكن من إنجاحه".

وبخصوص محادثات إنهاء الحرب على غزة، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، عن تفاصيل التعديلات التي أدخلتها دول عربية على الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزّة، وذلك خلال اجتماعها الأخير مع ترامب

في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب المصادر، فإنّ الدول التي عملت على هذه التعديلات هي مصر وقطر والسعودية والأردن، قبل أن تنضم إليها لاحقاً دول عربية وإسلامية. وتشمل التعديلات انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من قطاع غزّة، ونشر قوّات دولية على الحدود وليس داخل القطاع كما في المبادرة الأميركية الأساسية. وبحسب المصادر، فإنّ مهمة هذه القوات، التي سيكون قوامها الأساسي عربياً، ستتركّز على حدود القطاع، ولن تحتكّ مع السكّان في الداخل.

وتتضمّن التعديلات العربية أيضاً إدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع وليس دولية، على أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة بها. وكان قد جرى تداول مبادرة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ودعم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزّة، على أن يكون بلير حاكماً لقطاع غزّة. وبحسب الصيغة المعدّلة التي حصل "العربي الجديد" على أبرز بنودها، سيكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع، لن يكون دوره حكماً مباشراً كما طُرح سابقاً، بل إشرافياً، على أن تكون الإدارة فلسطينية بالكامل.