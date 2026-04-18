"أكسيوس": ترامب عقد اجتماعاً لغرفة عمليات الحرب بعد تجدد أزمة هرمز

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، صباح اليوم السبت، لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر عقب إعادة إيران القيود في مضيق هرمز والهجمات على عدد من السفن السبت، ردا على تمسك الرئيس الأميركي بالحصار البحري على الجمهورية الإسلامية، وذلك في ظل تعثر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران حتى الآن، بسبب ما تعتبره الأخيرة "مطالب أميركية مفرطة".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إنه في حال عدم إحراز تقدم قريبًا، فقد تُستأنف الحرب في الأيام المقبلة. وحضر اجتماع غرفة العمليات نائب الرئيس جي دي فانس الذي من المتوقع أن يشارك في الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفقًا للمسؤول الأميركي.

ونقل الموقع عن المسؤول أن رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، حضروا أيضاً.

وأجرى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران في طهران هذا الأسبوع، وأفاد مسؤولون أميركيون بأن ترامب تحدث هاتفياً مرة واحدة على الأقل مع منير والجانب الإيراني. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المحادثات، وأن إيران تدرسها، لكنها لم ترد عليها بعد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات، قوله إن الأزمة في هرمز تصاعدت بعد أن أحرز الطرفان تقدماً في تضييق الخلافات بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني.

وقال ترامب السبت إنه لن يسمح لتحرك إيران بإغلاق مضيق هرمز بوضعه تحت الضغط، موضحا في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن طهران تتصرف بهذه الطريقة منذ سنوات وأنه "لا يمكنهم ابتزازنا". وأكد ترامب أن الجانبين لا يزالان في مرحلة التفاوض، وقال: "نحن نتحدث معهم، كما تعلمون، ونحن نأخذ موقفاً قوياً"، مضيفاً أنه "سيكون لدينا بعض المعلومات بنهاية اليوم".

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، إنّ الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة لاقتحام ناقلات نفط مرتبطة بإيران ومصادرة سفن تجارية في المياه الدولية، موسعاً بذلك نطاق حملته البحرية لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.