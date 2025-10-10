- قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمانات لحكومة نتنياهو لعدم التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما ساهم في إقناع حماس بقبول الاتفاق، وشمل ذلك تشكيل قوة مهام عسكرية بقيادة أميركية. - شارك ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات، وأبلغوا حماس بدعم ترامب الكامل للخطة التي تتضمن 20 بنداً، مع مناقشة آلية مراقبة عسكرية بقيادة الأدميرال براد كوبر. - التقى ويتكوف وكوشنر مع نتنياهو لمناقشة آلية المراقبة وخطط "قوة الاستقرار الدولية"، التي تهدف إلى نشر قوات عربية وإسلامية في غزة وتفكيك المنشآت العسكرية.

ذكر موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم "ضماناً شخصياً" بعدم السماح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلّي عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الحرب. ونقل الموقع عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن تطمينات ترامب كانت عاملاً رئيسياً في إقناع حركة حماس بقبول الاتفاق. وأضاف المسؤولان أن جزءاً من ضمان ترامب كان تشكيل قوة مهام عسكرية بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار ومعالجة أي انتهاكات.

وأشار الموقع إلى أن الممثل الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، اللذين شاركا في المفاوضات، أبلغا حماس عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك بأنّ الرئيس الأميركي "يدعم كل بند من بنود الخطة التي تتضمن 20 بنداً، وسيضمن تنفيذها الكامل". وقال مسؤول أميركي: "كان هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين الجانبين، وأراد الرئيس أن يوضح أن هذا الاتفاق مهم جداً بالنسبة له، وأنه يريد أن يتم، وأنه يريد إنهاء هذه المذبحة، ويريد التأكد من أن الجميع يفهم أنه سيُلزم بالسلوك الحسن".

وأكد المسؤولان الأميركيان أن ترامب شارك شخصياً في المفاوضات، حيث أجرى ثلاث مكالمات على الأقل مع مختلف المحاورين للتعبير عن تطميناته بشكل مباشر. وانتهكت إسرائيل من جانب واحد وقف إطلاق نار سابق في مارس/ آذار الفائت، ما زاد من أهمية ضمان ترامب أن "اتفاق غزة الحالي سيصمد".

وفي ما يتعلق بالضمان الذي قدمه ترامب حول وجود آلية مراقبة عسكرية لوقف إطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، أشار "أكسيوس" إلى أن ويتكوف وكوشنر ناقشا الفكرة مع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أثناء رحلتهما إلى مصر. وانضم كوبر لاحقاً إلى المفاوضات لعرض الفكرة. وصرّح مسؤول أميركي: "لقد عزز ذلك الثقة بالضمانات التي قدمها الرئيس لتنفيذ الاتفاق كما هو مكتوب". وأوضح المسؤولان أن 200 جندي وضابط أميركيين سيشاركون في قوة مهام دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، على الرغم من أنهم لن يكونوا على الأرض في غزة. وسينضم إليهم ضباط عسكريون من مصر وقطر وتركيا والإمارات.

ويلتقي ويتكوف وكوشنر، اليوم الجمعة، نتنياهو وكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لمناقشة آلية المراقبة وخطط "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) المفترض نشرها في غزة بموجب الاتفاق. وتدعو الخطة إلى انتقال قوات من دول عربية وإسلامية إلى المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أشهر. صرح المسؤولون الأميركيون بأنه بعد نشر قوة الاستقرار الدولية، "سننتقل إلى تفكيك المنشآت العسكرية والأسلحة الثقيلة في غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، رسمياً، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القدس المحتلة. وقال الجيش في بيان إنه "ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)". وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية تنتشر في المنطقة، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

وأعلن ترامب، فجر أمس الخميس، أنّ إسرائيل وحماس وافقتا خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر هذا الأسبوع على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة، فيما أعلنت قطر، الوسيط إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وتركيا، أنّ الطرفين وافقا "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".