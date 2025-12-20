"أكسيوس": الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقاً بالضربات على سورية

- الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقاً بالضربات الجوية التي استهدفت تنظيم "داعش" في سورية، والتي نُفذت ضمن مظلة التحالف الدولي، ووصفت بأنها الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد. - استهدفت الغارات مواقع وكهوفاً في مناطق متعددة من البادية السورية، بما في ذلك بادية جبل البشري وباديتَي العشارة والميادين، بمشاركة القوات الأميركية من قاعدة "الشدادي". - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم مستقبلي من تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن الرد سيكون "جاداً للغاية".

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤول في إدارة ترامب، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقاً بالضربات التي استهدفت تنظيم "داعش" في سورية. ويأتي هذا بعد أن شنّت القوات الأميركية العاملة ضمن مظلة التحالف الدولي، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، سلسلة غارات جوية ورشقات صاروخية طاولت مواقع وكهوفاً تتحصّن فيها خلايا التنظيم في مناطق متفرقة من البادية السورية، في عملية وُصفت بأنها "الأوسع" منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، وجاءت على خلفية مقتل ثلاثة أميركيين وسوري إثر هجوم نفّذه التنظيم قبل نحو أسبوع.

وقالت مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد" إن طائرات التحالف "نفذت غارات مكثفة استهدفت كهوفاً وأوكاراً يستخدمها التنظيم في بادية جبل البشري بريف دير الزور الغربي، وباديتَي العشارة والميادين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى بادية الرصافة في ريف الرقة الغربي، وبادية مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، فضلاً عن سلسلة جبال العمور في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي".

وأكدت المصادر أنّ القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة "الشدادي" بريف الحسكة الجنوبي شاركت في القصف الصاروخي، مشيرة إلى تنفيذ عمليات قصف أرضي وجوي تخلّلها إلقاء قنابل ضوئية على المواقع المستهدفة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي في أجواء البادية السورية. وبحسب المصادر نفسها، تُعدّ هذه العملية الأوسع من نوعها التي ينفذها التحالف الدولي في البادية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتّى اليوم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمام البيت الأبيض تعليقاً على مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة سترد على تنظيم "داعش" إذا تعرضت القوات الأميركية لهجوم آخر. وفي منشور على موقعه "تروث سوشال"، قال ترامب: "سيكون هناك رد جاد للغاية".