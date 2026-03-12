"أكسيوس": الضغط الإيراني على النفط يختبر خطط ترامب للحرب

- التوترات في مضيق هرمز تشكل تحديًا لخطط ترامب، حيث يحذر مستشاروه من تأثيرها على أسعار النفط وإمكانية إطالة أمد الحرب مع إيران. - الحرب مع إيران غير شعبية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض تأييد ترامب، وأسعار النفط التي كانت إنجازًا أصبحت نقطة ضعف. - في خطابه، قدم ترامب رسائل متضاربة حول الوضع في إيران، مما يعكس الانقسام الأميركي والقلق من تأثير الحرب على أسعار النفط وأهدافه الانتخابية.

قال موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الخميس، إن الضغط الإيراني على النفط يختبر خطط الرئيس الأميركي

دونالد ترامب للحرب، مشيراً إلى أن مستشاري ترامب يحذرون من أن الحرب مع إيران قد تطول إذا نجح النظام في خنق مضيق هرمز ، ودفع أسعار النفط إلى ما يتجاوز حدود تحمّله. ويأتي هذا في وقت تحدثت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن محاولة ترامب التوفيق بين الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط، في أول تجمع انتخابي له منذ بدء الضربات.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إن "عبث الإيرانيين في مضيق هرمز يجعله أكثر تمسكاً بموقفه"، في إشارة إلى ترامب، بينما قال أحد مستشاري الرئيس إن "الأخير يطّلع على الإحاطات، ويطّلع على الأرقام، وهو يشعر بالرضا عن قراره، من الناحية العسكرية"، مضيفاً: "أما النفط فمسألة أخرى. لا أحد يشعر بالذعر، لكنه مصدر قلق. إنه يبذل قصارى جهده. هناك وفرة من النفط، لكن المشكلة تكمن فقط في إيصاله إلى السوق".

وتحدث الموقع عن أن الحرب لا تحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى انخفاض معدلات تأييد ترامب الشخصية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أو تقترب منها، وأصبحت أسعار النفط، التي كانت في يوم من الأيام إنجازه الاقتصادي الأبرز، الآن أكبر نقاط ضعفه. وهنا، قال مستشار آخر لترامب، إن "الرئيس متفائل بنجاح العملية حتى الآن، ويشعر أن البلاد ستدرك أنه كان على حق، كالعادة، بمجرد انتهائها وتحقيق الأهداف بالكامل"، مؤكداً في ما يخص ارتفاع أسعار النفط، أن ترامب "ليس متفاجئاً على الإطلاق"، وأنه كان "يتوقع ذلك تماماً".

وتابع: "إنه يعتقد حقاً، كما يعتقد الكثيرون في البيت الأبيض، أن أسعار الوقود ستنخفض بشكل كبير عندما ينتهي هذا الأمر، وقبل فترة كافية من انتخابات التجديد النصفي، بحيث لن يمثل ذلك مشكلة". من جانبه، قال أحد المقربين من ترامب الذي تحدث إليه عبر الهاتف، وفق الموقع الأميركي، "لا أقول إنه يبحث عن استراتيجية للخروج، لكنه لا يريد أن يستمر هذا الوضع أكثر من اللازم".

إلى ذلك، أجرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية قراءة في أول خطاب لترامب في تجمّع سياسي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وذلك خلال تجمّع لأنصاره في مصنع للتعبئة والتغليف في ولاية كنتاكي الأربعاء. وقالت الشبكة إن ترامب وجه رسالة متضاربة بشأن الحرب، عندما قال: "كما تعلمون، لا ينبغي أبداً التسرع في إعلان النصر. لقد انتصرنا. في الساعة الأولى، انتهى الأمر"، لكنه ألمح بعد لحظات، إلى أن المهمة الأميركية لم تكتمل، وهو ما يؤكده استمرار استخدام القوة الأميركية في إيران.

وأشارت إلى أن تصريحات ترامب جاءت وسط تصاعد حدة المعركة على مضيق هرمز، الممرّ المائي الذي يمرّ عبره ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وكذلك في ظل استطلاعات رأي تُظهر انقسام الأميركيين حول الضربات ضد إيران، وقلقهم بشأن آثار الحرب على أسعار النفط. ولفتت إلى أن هذه المخاوف أضافت بعداً محرجاً لأهداف تجمع ترامب الانتخابي: ترويج سجله الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ودعم المنافس في الانتخابات التمهيدية للنائب توماس ماسي من كنتاكي، وهو جمهوري شارك في صياغة قرار كان سيحدّ من قدرة ترامب على مواصلة الحرب.