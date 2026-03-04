"أكسيوس": البيت الأبيض ينفي لنتنياهو إجراء محادثات سرية مع طهران

- أكد البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم وجود محادثات سرية مع إيران، رغم شكوك المخابرات الإسرائيلية حول تواصل محتمل بين إدارة ترامب وطهران لبحث وقف إطلاق النار. - أشار مسؤولون أميركيون إلى أن إيران أرسلت رسائل عبر دول خليجية، لكن الولايات المتحدة لم ترد عليها، واعتبرتها "محض هراء"، مؤكدين عدم وجود محادثات مع النظام الإيراني. - في ظل استمرار العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران، صرح الرئيس ترامب بأن الدفاعات الإيرانية دُمرت، بينما وصف السفير الإيراني في الأمم المتحدة الهجوم بأنه "قرار غبي".

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع، الأربعاء، قوله إن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأميركية لم تجر محادثات سرية مع طهران. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، قولهما إن نتنياهو طلب توضيحات من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن علم باحتمالية تواصل مسؤولين في الإدارة الأميركية مع إيران.

وأفاد المصدران بأن المخابرات الإسرائيلية حصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع على معلومات أثارت الشكوك حول وجود نوع من التواصل بين إيران وإدارة دونالد ترامب لمناقشة وقف إطلاق النار. ويوم الاثنين، اتصل نتنياهو بمسؤولين في البيت الأبيض، واستفسر منهم عما إذا كانت قد جرت مثل هذه المحادثات أو تبادل الرسائل. وأفاد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" بأن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، يتحدثان بشكل شبه يومي مع نتنياهو، ومدير الموساد ديفيد برنيع، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وأنه بغض النظر عن التقلبات السابقة، كان التنسيق خلال الشهر الماضي وثيقاً للغاية. وأضاف المسؤول الأميركي: "إنهم يعلمون أننا لا نتحدث مع الإيرانيين".

وأكد مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع أن الإيرانيين أرسلوا رسائل إلى إدارة ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، عبر دول في الخليج ودول أخرى في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم ترد. وأكد المسؤول الأميركي لموقع أكسيوس: "لقد تعاملنا مع هذه الرسائل على أنها محض هراء".

وفي إحاطة صحافية يوم الثلاثاء، قال مسؤول أميركي: "لم يجرِ ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر أي محادثات مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي أو أي شخص آخر في النظام الإيراني منذ بدء الحرب". كما استبعد الرئيس ترامب أي محادثات مع النظام الإيراني في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء. وكتب على موقع "تروث سوشيال": "لقد دُمّرت دفاعاتهم الجوية وقواتهم الجوية وبحريتهم وقيادتهم. إنهم يريدون الحوار. قلتُ: فات الأوان!".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل العدوان على إيران في اليوم الخامس من الحرب، فيما قال ترامب، أمس الثلاثاء، إنه "دُمّر كل شيء تقريباً" في إيران. بالمقابل، اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، السفير أمير سعيد إيرواني، أن الولايات المتحدة اتخذت "قراراً غبياً تماماً" بمهاجمة إيران فيما المفاوضات كانت لا تزال جارية، ونفى وجود أي تواصل مع الولايات المتحدة.