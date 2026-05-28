- توصل المفاوضون الأميركيون والإيرانيون إلى مذكرة تفاهم تمتد 60 يوماً لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مع ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام. - تتضمن المذكرة تعهد إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وبدء مفاوضات للتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما تناقش الولايات المتحدة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. - رغم التوافق على معظم بنود الاتفاق، لم يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد، مطالباً بمهلة إضافية للتفكير.

قال مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تمتد 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها بعد.

ووفقاً للمسؤولين، فإن مذكرة التفاهم الممتدة لـ60 يوماً تنص على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز "غير مقيّدة"، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تلتزم إيران بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوماً. كذلك ستُرفع، بحسب التقرير، إجراءات الحصار البحري الأميركي تدريجياً، بالتوازي مع استعادة حركة الملاحة التجارية بشكل كامل.

وأضاف المسؤولون أن المذكرة تتضمن تعهداً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب بدء مفاوضات خلال فترة الستين يوماً بشأن كيفية التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وآلية التعامل مع برنامج التخصيب الإيراني. وفي المقابل، تتعهد الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن إطار المفاوضات، إضافة إلى بحث آلية تساعد إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن معظم بنود الاتفاق جرى التوافق عليها حتى يوم الثلاثاء، لكن الطرفين كانا لا يزالان بحاجة إلى الحصول على موافقة القيادات العليا. وأضاف المسؤولون أن الجانب الإيراني أبلغ نظيره الأميركي لاحقاً بحصوله على الموافقات اللازمة واستعداده للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسمياً.

وأوضح التقرير أن المفاوضين الأميركيين أطلعوا ترامب على تفاصيل الاتفاق النهائي، إلا أنه طلب مهلة إضافية للتفكير قبل اتخاذ قراره. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "الرئيس أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر". وبحسب التقرير، فإن توقيع مذكرة التفاهم سيمثل أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي يلبي مطالب ترامب المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني سيحتاج إلى مفاوضات مكثفة إضافية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال أمس الأربعاء، إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، ولكنه غير راضٍ حتى الآن عن التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران لديها خيار، فإما نحصل على اتفاق، وإما نعود لإنهاء المهمة، في إشارة إلى استعداده لاستئناف الحرب في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب للصحافيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض: "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. لم نصل إلى ذلك بعد... نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين".