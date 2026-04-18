- طلبت إسرائيل توضيحات من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب بمنعها من شن غارات على لبنان، مما أثار قلق نتنياهو وتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار. - تصريحات ترامب أثارت دهشة تل أبيب، حيث أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة لبنان، مما يعني عدم استئناف الحرب هناك. - رغم تصريحات ترامب، نفذت إسرائيل غارات في جنوب لبنان، مدعية أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، مما دفعها للتحرك دفاعاً عن النفس.

قال موقع أكسيوس، الجمعة، نقلاً عن مصدر أميركي وآخر مطلع على التفاصيل، إن إسرائيل طلبت توضيحات من البيت الأبيض بشأن منشور للرئيس دونالد ترامب

عن منع إسرائيل من شن غارات على لبنان، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شعر بـ"الذهول" و"القلق" عندما علم به.

وبحسب ما يشير إليه الموقع، فإن مساعدو نتنياهو، بما في ذلك السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر، بدأوا في محاولة فهم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها، مؤكدين أن تصريح ترامب يتعارض مع نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي نشرته وزارة الخارجية يوم الخميس. وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن نص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن "إسرائيل لن تشن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصدر إسرائيلي إن "تل أبيب مُفاجأة من تصريحات ترامب الذي أكد فيها أنه لن يسمح لإسرائيل بمواصلة مهاجمة لبنان". وأضاف المصدر أن رسالة ترامب تعني عدم استئناف الحرب في لبنان.

يأتي ذلك فيما كان ترامب قد قال، الجمعة، إن إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن". وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة تمنعها من ذلك. كفى إلى هذا الحد!". كما عاد وكرر تصريحاته خلال مقابلة مع "أكسيوس"، وقال: "يجب على إسرائيل أن تتوقف. لا يمكنهم الاستمرار في تفجير المباني. لن أسمح بذلك".

وعقب تصريح ترامب، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية وسيارة على الطريق الواصل بين بلدتي كونين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، ما أوقع شهيداً وثلاث إصابات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. كما قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في بلدتي الطيبة ودير سريان بقضاء مرجعيون. وتعليقاً على الغارة، زعم مصدر إسرائيلي خلال حديث مع موقع "أكسيوس" أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وهاجم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية. وقال المصدر: "تحركت قواتنا دفاعاً عن النفس لإزالة التهديد وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الولايات المتحدة ولبنان".