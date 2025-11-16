"أكسيوس": إسرائيل تطلب من ترامب ربط صفقة إف-35 للسعودية بالتطبيع

- إسرائيل لا تعارض بيع طائرات إف-35 للسعودية، لكنها تشترط تطبيع العلاقات بين البلدين كشرط أساسي، مع ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي طُبقت مع الإمارات. - من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة صفقة إف-35، الاتفاقية الأمنية، وملف التطبيع، وسط فجوات في المواقف بين السعودية وإسرائيل. - تأمل الولايات المتحدة في إحراز تقدم في مسألة التطبيع خلال الاجتماع، رغم الفجوات الواسعة، مع توقعات بضغط ترامب على السعودية لتخفيف مطالبها.

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولَين إسرائيليَّين قولهما إن تل أبيب لا تعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 للسعودية، لكنها تريد أن يكون ذلك مشروطاً بتطبيع المملكة لعلاقاتها معها. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم، وستتصدر صفقة "إف-35" والاتفاقية الأمنية الأميركية السعودية وملف التطبيع مع إسرائيل جدول أعمال اللقاء.

وأكد مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس": "أبلغنا إدارة ترامب بأن توريد طائرات إف-35 للسعودية يجب أن يكون رهناً بتطبيع السعودية مع إسرائيل". وأضاف المسؤول أن منح الولايات المتحدة السعودية طائرات إف-35 دون الحصول على أي مكاسب دبلوماسية في المقابل سيكون "خطأً، وسيؤدي إلى نتائج عكسية".

وكجزء من اتفاقيات التطبيع المتعارف عليها باسم أبراهام عام 2020، وافقت إسرائيل على تزويد الولايات المتحدة للإمارات بطائرات إف-35، رهناً بضمانات أمنية متعددة، لكن الصفقة لم تُنفَّذ بسبب مطالبة إدارة بايدن بتقييد استخدام الطائرات. ومن المرجح أن تطلب إسرائيل ضمانات أمنية مماثلة من الولايات المتحدة إذا تمت صفقة إف-35 مع السعودية. ولفت مسؤول إسرائيلي إلى أن القلق الرئيس هو أن السعودية أقرب بكثير إلى إسرائيل من الإمارات. وأضاف: "لا تستغرق طائرة إف-35 سوى دقائق لتطير من السعودية إلى إسرائيل". ومن المرجح أن تطلب إسرائيل عدم نشر أي طائرات إف-35 تُسلّم للسعودية في قواعد القوات الجوية السعودية في المناطق الغربية من البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"أكسيوس" أن مسؤولين أميركيين أبلغوا السعوديين أنهم يأملون إحراز تقدم في مسألة التطبيع خلال اجتماع ترامب ومحمد بن سلمان الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، على الرغم من إقرارهم بأن الفجوات بين السعوديين والإسرائيليين لا تزال واسعة. وتتعلق الفجوة الرئيسية بمطلب السعودية بأن يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساراً لا رجعة فيه، ومحدداً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية، وقد رفض نتنياهو ذلك حتى الآن.

وصرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس بأنهما يأملان أيضاً أن يضغط ترامب على بن سلمان لتخفيف مطالبه، وأن يُطلق الاجتماع محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل بشأن اتفاق سلام محتمل قد يتحقق في الأشهر المقبلة. وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس": "على السعوديين تغيير موقفهم خلال هذه الزيارة. من المهم أن يُفضي لقاء ترامب ومحمد بن سلمان إلى خريطة طريق واضحة نحو التطبيع".

وكان ترامب قد أبلغ بن سلمان، في مكالمة هاتفية، الشهر الماضي أنه يتوقع، مع انتهاء حرب غزة، أن تتجه السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل. ويوم الجمعة الماضي، صرح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في أثناء توجهه من واشنطن إلى فلوريدا أنه سيناقش مع محمد بن سلمان إمكانية تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل، وقال: "آمل أن تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام قريباً".