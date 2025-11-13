"أكسيوس": إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية عسكرية مع أميركا لمدة 20 عاماً

- تسعى إسرائيل لإبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة لمدة 20 عامًا، ضعف مدة الاتفاقيات السابقة، مع التركيز على البحث والتطوير المشترك في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي. - تهدف الاتفاقية إلى زيادة المساعدات السنوية، لكن المفاوضات تواجه تحديات بسبب تقليص إدارة ترامب السابقة للمساعدات الخارجية، وسط انتقادات متزايدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. - تشمل المقترحات جعل الاتفاقية أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب، عبر ضمان استفادة الصناعات الدفاعية الأميركية، مما يعزز التعاون الأميركي الإسرائيلي.

قال موقع أكسيوس، اليوم الخميس، إن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية مدتها عشرون عاما، أي ضعف مدة مذكرات التفاهم السابقة التي كانت تغطي عادة عشر سنوات. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن إسرائيل أدرجت بندًا جديدًا للاتفاقية يتماشى مع شعار "أميركا أولًا"، لاستمالة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تتخذ موقفا أكثر تحفظا من المساعدات الخارجية.

وشملت الاتفاقية الحالية التي وقعت عام 2016 في عهد الرئيس باراك أوباما تعهدات بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها أربعة مليارات دولار، فيما يأمل المسؤولون الإسرائيليون بأن تشمل الاتفاقية الجديدة مساعدات سنوية أكبر، لكنهم قلقون من أن المفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن المساعدات الخارجية.

يأتي ذلك بينما تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة في الولايات المتحدة بسبب الحرب في غزة، حتى من داخل قاعدة ترامب الانتخابية المحافظة. وبحسب "أكسيوس"، فإن المفاوضات الفنية والسياسية معقدة، خصوصًا بعد تقليص إدارة ترامب السابقة حجم المساعدات الخارجية. وأشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون في حديث مع الموقع، إلى أن المباحثات الأولية بدأت في الأسابيع الأخيرة فقط، بعدما جرى تأجيلها بسبب الحرب في غزة. وخلال هذه المناقشات، قدمت إسرائيل مقترحين رئيسيين، الأول، تمديد الاتفاق الجديد لـ20 عامًا، ليغطي حتى عام 2048 الذي يصادف الذكرى المئوية لقيام إسرائيل، والثاني أن يخصص للبحث والتطوير المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بدلًا من المساعدات العسكرية المباشرة للجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك قد يكون في مجال تمويل الأبحاث والتطوير المشترك في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي ومشروع القبة الذهبية. وأضاف "هذا تفكير خارج عن المألوف. نريد تغيير أسلوب تعاملنا مع الاتفاقيات السابقة، والتركيز أكثر على التعاون الأميركي الإسرائيلي. الأميركيون معجبون بهذه الفكرة".

وأشار الموقع إلى أن الصيغ المقترحة تهدف إلى جعل الاتفاق أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب، عبر ضمان استفادة الصناعات الدفاعية الأميركية منه أيضًا، وليس إسرائيل وحدها. وكان ترامب قد أشار خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إبريل/ نيسان الماضي، إلى المساعدات الأميركية لإسرائيل قائلا: "نمنح إسرائيل أربعة مليارات دولار سنويًا. هذا مبلغ كبير. تهانينا بالمناسبة. هذا جيد جدًا. لكننا نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".