أكسيوس: إدارة ترامب توافق على طلب إيران نقل المحادثات إلى عُمان

- المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سلطنة عُمان يوم الجمعة، بعد موافقة إدارة ترامب على نقلها من تركيا، مع احتمالية مشاركة دول عربية وإسلامية لتعزيز التعاون الإقليمي. - المبادرة الإيرانية تهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث دُعيت دول مثل باكستان والسعودية وقطر للمشاركة، مع التركيز على تجنب الصراع وخفض التوتر. - الرئيس الإيراني وجه بإجراء مفاوضات مشروطة مع الولايات المتحدة، بينما أكد ترامب وجود محادثات جارية، محذراً من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق.

قال مراسل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، باراك رفيد، اليوم الأربعاء إنه حصل على معلومات من مصدر عربي تفيد بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يرتقب أن تنعقد الجمعة القادم في سلطنة عُمان. وأضاف نقلاً عن المصدر ذاته أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وافقت على طلب الإيرانيين بنقل مكان عقد المحادثات إلى عُمان بدل تركيا.

وأفاد المصدر، الذي لم يكشف مراسل أكسيوس عن اسمه، أن النقاشات مازالت متواصلة بشأن إمكانية مشاركة بلدان عربية وإسلامية في محادثات عُمان، من دون أن يصدر أي تعقيب رسمي من الجانب الإيراني أو الأميركي بخصوص المعلومات التي أوردها الموقع. وأمس الثلاثاء، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، أن التوجه نحو عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ "مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة تندرج ضمن "استراتيجية الجوار"، وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

وصرح مسؤول إقليمي لوكالة رويترز، أمس، بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع التي كان يفترض أن تنعقد في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفاً أنه تم توجيه الدعوة أيضاً إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة في المحادثات على مستوى وزراء الخارجية باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات. وأوضح المصدر لـ"رويترز" أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن "الاجتماع الرئيسي" سيعقد يوم الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، توجيهه لوزير الخارجية عباس عراقجي بإجراء مفاوضات مشروطة مع الولايات المتحدة. وقال بزشكيان في منشور عبر منصة "إكس": "نظراً إلى مطالب دول صديقة في المنطقة للردّ على طلب الرئيس الأميركي للتفاوض، أمرت وزير الخارجية بأنه في حال وجود فضاء مناسب، خالٍ من التهديد، وبعيد عن التوقعات غير المنطقية، بإجراء مفاوضات عادلة ومنصفة على أساس مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".

وأكد ترامب، مساء الاثنين، وجود محادثات جارية مع طهران، لكنه أرفق ذلك بتحذير شديد اللهجة. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنا من التوصل إلى حل سيكون ذلك رائعاً، وإذا لم نصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".