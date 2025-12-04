"أكسيوس": أبرز ما دار في الاجتماع اللبناني الإسرائيلي بالناقورة

- اجتماع تاريخي في الناقورة: شهدت الناقورة اجتماعًا دبلوماسيًا بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية، حيث ناقش الطرفان التعاون الاقتصادي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، مع التركيز على بناء الثقة ونزع سلاح حزب الله. - رؤية أميركية طويلة المدى: تسعى الولايات المتحدة لإنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" على الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة، مع التركيز على مشاريع اقتصادية مشتركة لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. - جهود دبلوماسية مكثفة: بفضل الجهود الأميركية، وافق الطرفان على الاجتماع مجددًا قبل العام الجديد، رغم التوترات المستمرة، مما يعكس رغبة في تعزيز الحوار الأمني والاقتصادي بين البلدين.

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع قوله إن اجتماع دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين أمس الأربعاء في الناقورة برعاية أميركية، ناقش التعاون في إقامة مشاريع اقتصادية تهدف للمساعدة في استقرار الوضع في جنوب لبنان. وأفاد مصدر مطلع لـ"أكسيوس" بأن الاجتماع ركّز في معظمه على تعارف الطرفين، لافتاً إلى أن التعاون الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مثّل القضية الأبرز في الاجتماع.

وقال مسؤول أميركي إنه بينما يناقش الطرفان حاليًا مشاريع مشتركة صغيرة، فإن الرؤية الأميركية طويلة المدى تتمثل في إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" على طول الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة. وأكد مصدر مطلع على الاجتماع لـ"أكسيوس" أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددًا قبل بداية العام الجديد، والتوصل إلى مقترحات اقتصادية من شأنها أن تسهم في بناء الثقة. وأضاف "جميع الأطراف متفقون على أن الهدف الرئيس يتمثل في نزع سلاح حزب الله".

وكان هذا الاجتماع أول لقاء مباشر وعلني من نوعه بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993. وحسب أكسيوس، فإن الإدارة الأميركية ظلت تحاول إطلاق محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ مارس/آذار الماضي، إلا أن أياً من الطرفين لم يكن متحمسًا لذلك. وأكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن الإدارة الأميركية ضغطت على الجانبين من أجل إرسال دبلوماسيين لإجراء محادثات مباشرة بمشاركة الولايات المتحدة.

وطبقا لذات الموقع، فإن السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أقنع الحكومة اللبنانية بالمشاركة في الاجتماع على الرغم من الضربات الإسرائيلية المستمرة على البلد، بينما أقنعت الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس الإسرائيليين بالمشاركة. والتقت أورتاغوس يوم الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحثته على إرسال دبلوماسي إلى الاجتماع. ومساء الثلاثاء، اتفقت إسرائيل ولبنان على إرسال دبلوماسيين.

وكان مكتب نتنياهو أعلن، الأربعاء، أن اجتماعاً ثلاثياً عُقد صباح اليوم في الناقورة جنوبي لبنان، جمع نائب رئيس قسم السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالمبعوثة الأميركية الخاصة لشؤون لبنان، إلى جانب ممثلين مدنيين لبنانيين. ووفق البيان، جاء الاجتماع بتوجيه من نتنياهو، وفي إطار ما وصفه المكتب بـ"الحوار الأمني الجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان". وأشار إلى أن اللقاء عُقد في أجواء "إيجابية"، وأن الأطراف بحثوا صياغة أفكار لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ولبنان في المرحلة المقبلة.