دانت أكثر من ثمانين دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الأخير المتعلق بضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في بيان تلاه السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، أمام مجلس الأمن في نيويورك بحضور عشرات السفراء من تلك الدول.

وجاء في البيان: "ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية. هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فوراً". وأكدت الدول الموقعة على البيان معارضتها "الشديدة لأي شكل من أشكال الضم"، مكررة رفضها لـ"جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية". وأضاف البيان: "هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتعرّض للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".

وأكدت الدول الموقعة على التزامها "الوارد في إعلان نيويورك باتخاذ تدابير ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، وتماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، للمساعدة في تطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم".

وأكد البيان أن "السلام العادل والدائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشروط مرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

يشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن الذي تترأسه بريطانيا هذا الشهر، سيعقد الأربعاء اجتماعه الشهري حول فلسطين، ومن المتوقع أن تعبر أغلبية الدول عن معارضتها للقرارات الإسرائيلية خلال الجلسة التي ستعقد على مستوى رفيع.

وفي ما يلي، الدول والمنظمات الإقليمية الموقعة على البيان:

الجزائر، أندورا، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغلادش، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بروناي دار السلام، كندا، تشاد، الصين، كولومبيا، كوبا، قبرص، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الدنمارك، جيبوتي، مصر، السلفادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، غيانا، أيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليبيريا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، جزر المالديف، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عُمان، باكستان، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، روسيا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سورية، طاجيكستان، غامبيا، تركيا أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو، فنزويلا، اليمن، زيمبابوي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.