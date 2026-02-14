أكثر من 50 ألف جندي في جيش الاحتلال يحملون جنسية أجنبية

- كشفت قائمة الجيش الإسرائيلي عن وجود 50,632 جنديًا يحملون جنسية أجنبية، منهم 12,135 أميركيًا و6,127 فرنسيًا، بالإضافة إلى جنود من دول عربية مثل اليمن وتونس والأردن. - أظهرت التقارير استقطاب شبكات أميركية وغربية لشبان وفتيات للخدمة في الجيش الإسرائيلي ضمن برنامج "الجندي المنفرد"، حيث شارك 20,000 أميركي في حرب غزة. - خدم 6,973 جنديًا منفردًا في الجيش، 88% منهم مهاجرون، وشارك 13,000 جندي احتياط في حرب غزة بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، للمرة الأولى قائمة جنوده من أصحاب الجنسية الأجنبية. وأتى الكشف بموجب قانون حرية المعلومات، ليُظهر أن 50 ألفاً و632 جندياً في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية أجنبية إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية، فيما يحمل أربعة آلاف و440 جندياً جنسيتين أجنبيتين، و162 جندياً ثلاث جنسيات أجنبية إلى جانب الإسرائيلية.

وفي رده على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية "هتسلحاه" (نجاح) إلى المحكمة في مارس/آذار من العام الماضي، فصّل الجيش قائمة الجنود الأجانب، التي نشرتها الجمعية أيضاً في موقع (Declassified) البريطاني. وصنفت القائمة الجنود الذين لديهم جنسية أجنبية واحدة بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية في عمود واحد، وفي عمود آخر أولئك الذين لديهم على الأقل جنسيتان أجنبيتان إلى جانب الإسرائيلية.

وفي رأس القائمة كانت الولايات المتحدة، إذ تبيّن أن هناك 12.135 جندياً يحملون الجنسية الأميركية يخدمون في الجيش الإسرائيلي، و6127 جندياً يحملون الجنسية الفرنسية، فضلاً عن 5067 روسياً. إلى جانب ذلك تبين أن هناك 3000 جندي يحملون الجنسية الألمانية، وأكثر من ألف بريطاني، وآخرون عُرّفوا في القائمة بين رومانيين وبولنديين وإثيوبيين وكنديين وأستراليين وأتراك وغيرها من الجنسيات.

ولم يتوقف الأمر عند عشرات الدول الأجنبية، بل طاول أيضاً دولاً عربية؛ حيث أظهرت القائمة أن هناك جنوداً يحملون جنسيات دول عربية، منهم 14 جندياً يحملون الجنسية اليمنية، و15 يحملون الجنسية التونسية، وستة يحملون الجنسية الأردنية، وخمسة يحملون الجنسية العراقية، وأربعة يحملون الجنسية اللبنانية، بالإضافة إلى ثلاثة يحملون الجنسية السورية، وواحد يحمل الجنسية الجزائرية.

وخلال الإبادة في غزة تحدثت تقارير عن جلب الاحتلال مرتزقة من عدة دول للمشاركة في الحرب على القطاع المحاصر. ووفق تحقيق لـ"العربي الجديد" نشر في 7 سبتمبر/أيلول 2025، تبين أن شبكات أميركية وغربية استقطبت شباناً وفتيات للخدمة في جيش الاحتلال، ضمن برامج أطلق عليه اسم "الجندي المنفرد"، وانخرط فيه 20 ألفاً من الولايات المتحدة شاركوا في حرب الإبادة على غزة.

وخدم في جيش الاحتلال 6.973 جندياً منفرداً، من بينهم 88% من المهاجرين، وفقاً لمعطيات نشرتها لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات في 25 يناير/كانون الثاني 2023، بينما شارك في حرب الإبادة على غزة 13 ألفاً من جنود الاحتياط المصنَّفين "منفردين" خدموا ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وديسمبر 2024.