- شهدت كركوك والأنبار ضربات جوية عنيفة استهدفت فصائل عراقية مسلحة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، واستهدفت الضربات "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" على الحدود العراقية السورية. - تصاعدت الهجمات المتبادلة في العراق باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف عسكرية أميركية، مما أثار غضب القوى السياسية المرتبطة بالفصائل، وطالب النائب أحمد سيد داغر بحماية "الحشد الشعبي". - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن هجمات جديدة بالطائرات المسيرة، مما يشير إلى تحول في طبيعة المواجهة وضرورة إعادة تقييم الفصائل لاستراتيجياتها.

قالت مصادر أمنية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، إنّ أكثر من 30 قتيلاً، إلى جانب عدد من الجرحى، سقطوا خلال الساعات الماضية، جراء ضربات جوية لم يُعرف بعد منْ نفذها، استهدفت مواقع فصائل عراقية مسلحة في كركوك والأنبار، في موجة هي الأعنف منذ بدء الهجمات التي تستهدف مواقع تلك الفصائل خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد مسؤول أمني عراقي "العربي الجديد"، بأنّ قصفاً جوياً استهدف ثلاثة مواقع لفصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية، ضمن بلدة القائم غربي الأنبار، أدى إلى مقتل نحو 25 عنصراً في حصيلة أولية، كما سجل نقل جرحى آخرين، مؤكداً حدوث قصف مماثل في كركوك استهدف مقر الحشد الشعبي، ما خلف 6 قتلى و12 جريحاً حتى الآن. وقال إن المواقع المستهدفة تتبع فصائل "كتائب حزب الله"، وكتائب سيد الشهداء"، في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.

وهذه الهجمات هي الأكثر دموية حتى الآن منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران، حيث شهدت الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ثماني هجمات على مواقع الفصائل في واسط والأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين والمثنى، استهدفت مواقع تخزين وتموين ومقرات وثكنات تابعة لهم. وتداول مدونون وناشطون عراقيون مقاطع مصورة على صفحات التواصل الاجتماعي، وثقت آثار الهجوم والتهام ألسنة اللهب أجزاء واسعة من المواقع المستهدفة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة العراقية موجة متسارعة من الهجمات المتبادلة، حيث تكثف الفصائل المسلحة هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف عسكرية ومصالح أميركية، فضلاً عن مواقع مدنية. وأثارت الضربات وعدد القتلى من الفصائل، حفيظة القوى السياسية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، حمّل النائب عن "الإطار التنسيقي" أحمد سيد داغر، الحكومة مسؤولية حماية "الحشد الشعبي"، وقال في تدوينة له، إنّ "الاعتداءات المتكررة على قواتنا الأمنية والحشد الشعبي هي اعتداء على السيادة العراقية، ونطالب الحكومة والبرلمان بتحمّل المسؤولية ومتابعة هذا الملف بجدية، حماية الأبطال أمانة، والتقصير غير مقبول، الدم العراقي غال.. والسيادة خط أحمر".

في الأثناء أعلنت تنسيقية "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ هجمات جديدة داخل البلاد وخارجها، وقالت في تدوينة: "نفذ مجاهدونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث عشرة عملية، استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة". وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت مدنية داخل العراق، بما في ذلك مواقع نفطية ومنشآت للطاقة وشبكات اتصال في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة داخل البلاد.

ويرى مختصون بالشأن الأمني العراقي، أن الهجومين الأخيرين على مواقع الفصائل، يمثلان تحولاً لافتاً في طبيعة المواجهة الجارية على أرض العراق، وقال ناجي السامرائي، وهو ضابط متقاعد من الجيش العراقي برتبة عميد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهجمات باتت تستهدف مقار الفصائل بقوة مع مراكزها العملياتية، وهي تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من تكثيف الضربات ضد الفصائل وانتقائها". وأوضح أن "مستوى الضحايا ونوعية الأهداف يعكسان تطوراً واضحاً في بنك الأهداف المحددة"، مشيراً إلى أن "هذه الضربات غير مسبوقة من حيث الدقة وتسلسل الضربات، وأن استهداف قوة الإنقاذ بعد الضربة الأولى يدل على وجود معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الفصائل"، مشدداً على أن "المعطيات الجديدة تحتم على الفصائل إعادة حساباتها فيما يتعلق باستراتيجية المواجهة التي اختارتها، خصوصاً مع تزايد كلفة الضربات".