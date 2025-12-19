أكبر صفقة سلاح في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي بتمويل ألماني

- وقعت ألمانيا والاحتلال الإسرائيلي عقدًا لتوسيع منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"، بعد موافقة البرلمان الألماني على التمويل، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لبرلين. - تبلغ تكلفة توسيع المنظومة في ألمانيا حوالي 2.6 مليار يورو، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتهديدات المتزايدة، خاصة من روسيا، وسط التوترات الأمنية في أوروبا. - تتميز منظومة "آرو 3" بقدرتها على اعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي، وتبلغ قيمة الاتفاقيتين 5.7 مليارات يورو، مما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، توقيع عقد بين ألمانيا والاحتلال لتوسيع نطاق منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3".

وجاء الإعلان بعد يوم من منح لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الضوء الأخضر لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، الذي يُعد جزءاً من مساعي برلين لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقدّرت وزارة دفاع الاحتلال كلفة توسيع المنظومة داخل ألمانيا بنحو 2.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع أُقيمت على الأراضي الألمانية.

وتقول برلين إن تطوير النظام، الذي اشترته من الاحتلال الإسرائيلي، يأتي رداً على ما تعتبره تهديدات متصاعدة، ولا سيما من روسيا، في ظل التوترات الأمنية في أوروبا.

وتتميّز منظومة "آرو 3" بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية وتدميرها عبر ضربة مباشرة خارج الغلاف الجوي، في نطاق الطبقات الأولى من الفضاء، وهي قدرة لا يمتلكها الجيش الألماني حتى الآن.

وبحسب معطيات صادرة عن مؤسسات الاحتلال، يبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيتين، شراء المنظومة وتوسيع نطاقها، نحو 5.7 مليارات يورو، ما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

(أسوشييتد برس)