أكبر صفقة سلاح في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي بتمويل ألماني

أخبار
مباشر
19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:06 (توقيت القدس)
صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية من طراز "آرو 3" الإسرائيلي، 25 فبراير 2016(Getty)
صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من طراز "آرو 3" الإسرائيلي، 25 فبراير 2016(Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وقعت ألمانيا والاحتلال الإسرائيلي عقدًا لتوسيع منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"، بعد موافقة البرلمان الألماني على التمويل، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لبرلين.
- تبلغ تكلفة توسيع المنظومة في ألمانيا حوالي 2.6 مليار يورو، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتهديدات المتزايدة، خاصة من روسيا، وسط التوترات الأمنية في أوروبا.
- تتميز منظومة "آرو 3" بقدرتها على اعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي، وتبلغ قيمة الاتفاقيتين 5.7 مليارات يورو، مما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، توقيع عقد بين ألمانيا والاحتلال لتوسيع نطاق منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3".

وجاء الإعلان بعد يوم من منح لجنة الموازنة في البرلمان الألماني الضوء الأخضر لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، الذي يُعد جزءاً من مساعي برلين لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقدّرت وزارة دفاع الاحتلال كلفة توسيع المنظومة داخل ألمانيا بنحو 2.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع أُقيمت على الأراضي الألمانية.

جندي ألماني يحمل قاذفة صواريخ خلال تدريب في آهلن، غرب ألمانيا، 13 نوفمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ألمانيا تبحث مشاريع تسليح بقيمة 50 مليار يورو لتعزيز قدرات جيشها

وتقول برلين إن تطوير النظام، الذي اشترته من الاحتلال الإسرائيلي، يأتي رداً على ما تعتبره تهديدات متصاعدة، ولا سيما من روسيا، في ظل التوترات الأمنية في أوروبا.

وتتميّز منظومة "آرو 3" بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية وتدميرها عبر ضربة مباشرة خارج الغلاف الجوي، في نطاق الطبقات الأولى من الفضاء، وهي قدرة لا يمتلكها الجيش الألماني حتى الآن.

وبحسب معطيات صادرة عن مؤسسات الاحتلال، يبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيتين، شراء المنظومة وتوسيع نطاقها، نحو 5.7 مليارات يورو، ما يجعلها أكبر صفقة تسليح في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الحرب على غزة | الوسطاء يجتمعون اليوم مع ويتكوف في ميامي

ترامب خلال تواجده بمركز كينيدي بواشنطن، 17 مارس 2025 (جيم واتسون/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مركز ترامب كينيدي الثقافي.. واشنطن تواصل مسايرة أهواء الرئيس

ترامب خلال حفل عشاء في البيت الأبيض، 11 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: سألتقي نتنياهو خلال عطلة عيد الميلاد وهناك تقدم بملف أوكرانيا