أكاديمية الشرطة المصرية تقبل أوراق أبناء نواب متقدمين

- أكاديمية الشرطة المصرية قبلت 800 طالب من بين 26,262 متقدماً للعام الدراسي 2025-2026، مع توجيه بعدم تقديم التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب البلبلة. - الطلاب المقبولون يخضعون لاختبارات طبية ونفسية وقدرات ولياقة بدنية، حيث تلعب الوساطة دوراً حاسماً، وقد شهد الرئيس السيسي بعض هذه الاختبارات. - الطلاب يتمتعون بمزايا مثل الرعاية الصحية والاشتراك في نوادي الشرطة مقابل مصروفات سنوية تبلغ حوالي 13 ألف جنيه، مما يوفر بيئة تعليمية متكاملة.

قبلت أكاديمية الشرطة المصرية أوراق أبناء أعضاء في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المتقدمين للالتحاق بالدفعة الجديدة في الأكاديمية للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك وفق النتيجة المعتمدة أخيراً من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي شملت اختيار 800 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من أصل 26 ألفاً و262 متقدماً.

وقال مصدر مطلع في الأمانة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد" إن أكاديمية الشرطة قبلت أوراق 19 طالباً من أبناء أعضاء مجلس النواب، وخمسة طلاب من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى أقاربهم من أبناء الأشقاء والعمومة. وأشار المصدر إلى أن الأمانة العامة في المجلسين نبهت جميع النواب إلى عدم تقديم التهاني للمقبولين عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفادياً لـ"إثارة البلبلة" بين أهالي الطلاب غير المقبولين. وأضاف أن من بين الطلاب المقبولين أحمد، نجل النائب خالد عبد العظيم عبد المولى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، وكذلك نجل النائب أحمد السيد عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، وحسام الدين، نجل اللواء عماد الدين عبد التواب الدرجلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة البدرشين في محافظة الجيزة وعضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس.

وحسب المصدر، فقد شملت قائمة المقبولين أيضاً محمد، نجل النائب أحمد عبد المنعم إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا وأمين لجنة الزراعة بالحزب، ونجل النائب محمد جنيدي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف وأمين عام الحزب في المحافظة، إضافة إلى علي، نجل اللواء أسامة عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حمص بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.

كذلك، من بين الطلاب المقبولين أحمد، نجل النائبة سحر إبراهيم القاضي، عضوة مجلس النواب عن حزب الوفد المصري بمحافظة البحيرة وعضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، ونجل النائب مجدي محمد علي الأمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة المنزلة في محافظة الدقهلية وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، فضلاً عن نجل النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والأمين العام للحزب في المحافظة، والذي شغل سابقاً منصب سكرتير عام محافظة الأقصر.

ويخضع الطلاب المتقدمون للالتحاق بأكاديمية الشرطة لسلسلة من الاختبارات، يحدث أن تلعب فيها الوساطة دوراً حاسماً في اختيار المقبولين، وصولاً إلى ما يُعرف بـ"كشف الهيئة". وتشمل هذه الاختبارات الفحوص الطبية والنفسية، واختبارات القدرات واللياقة البدنية، وكشف السمات لقياس القدرات الذهنية والميول المهنية، إضافة إلى المناظرة أمام لجنة مختصة لتطبيق معايير المفاضلة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات الأكاديمية في مقرها بضاحية التجمع الخامس شرقي العاصمة القاهرة، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حيث تحدث في المناسبتين أمام الطلاب عن الأوضاع العامة في الدولة ومواجهتها تحديات داخلية وخارجية كبيرة. وشدد السيسي، في كلمته الثانية، على عدم وجود بدائل أمام الحكومة لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة "إلا باتخاذ قرارات قاسية ومؤلمة"، على حد تعبيره.

وفي مقابل مصروفات سنوية لا تتجاوز 13 ألف جنيه (نحو 273 دولاراً)، يتمتع الطلاب الملتحقون بأكاديمية الشرطة بجميع المزايا المقررة لضباط الشرطة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية الكاملة في مستشفيات هيئة الشرطة للطالب وأسرته، والرعاية الرياضية عبر الاشتراك في نوادي الشرطة المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية التي تشمل رحلات الصيف والسياحة والحج والعمرة، فضلاً عن الرعاية الثقافية من خلال إتاحة الدراسات العليا والبعثات الخارجية.