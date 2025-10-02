"أف بي آي" يقطع علاقاته مع منظمة يهودية بارزة بسبب تشارلي كيرك

- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) قطع علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير بعد انتقادات من المحافظين لإدراجها منظمة تشارلي كيرك في مسرد التطرف، حيث وصف مدير المكتب كاش باتيل الرابطة بأنها "واجهة سياسية". - أزالت الرابطة المسرد من موقعها بعد انتقادات من قادة يمينيين، بمن فيهم إيلون ماسك، حيث اتهمت منظمة كيرك بالتصريحات المتعصبة، وهو ما رفضته المنظمة. - أثار اغتيال كيرك موجة من الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وزاد المخاوف من تصاعد العنف السياسي، مما دفع ترامب لإصدار أمر توجيهي لمكافحة العنف السياسي.

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي)، أمس الأربعاء، أنه قطع علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية بارزة تتعقب معاداة السامية، بعدما انتقد المحافظون المجموعة لإدراجها منظمة الناشط تشارلي كيرك في مسرد عن التطرف. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل إن المكتب "لن يتعاون مع واجهات سياسية تتنكر في هيئة رقابة". ولم تستجب رابطة مكافحة التشهير بعد لطلب للتعليق.

وجاء قرار باتيل في أعقاب انتقادات وجهها نشطاء وقادة يمينيون لرابطة مكافحة التشهير، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك، بسبب إدراجها منظمة (نقطة تحول الولايات المتحدة) التي ترأسها كيرك في "مسرد التطرف والكراهية" على موقعها الإلكتروني. واغتيل كيرك في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأزالت الرابطة المسرد بأكمله من موقعها الإلكتروني عقب الانتقادات. وكان المسرد قد ذكر أن منظمة كيرك لديها تاريخ من "التصريحات المتعصبة"، وهي تهمة رفضتها المنظمة. وانتقد المدافعون عن الحقوق المدنية كيرك بسبب خطابه الذي وصفوه بالعنصري والمعادي للمهاجرين والكاره للنساء، مستشهدين بتصريحاته العلنية حول الأميركيين السود والمسلمين والمهاجرين.

وأثار اغتيال كيرك، الذي صورته الكاميرات وانتشرت لقطاته على الإنترنت، موجة من تبادل الاتهامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزاد المخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي. وأثارت تعليقات لمقدم البرامج الشهير جيمي كيميل حول عملية الاغتيال غضبا شعبيا، ما أدى إلى تعليق برنامجه لمدة أسبوع تقريبا. ووقع ترامب، الخميس الماضي، على أمر توجيهي يهدف إلى القضاء على ما وصفها بجهود منظمة لجماعات يسارية تسعى لارتكاب أعمال عنف سياسي أو التحريض عليها.

(رويترز، العربي الجديد)