أفغانستان: مسيرات أميركية تخترق مجالنا الجوي عبر باكستان

أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان بأفغانستان، في مقابلة مع قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الأحد، أن طائرات مسيرة أميركية تدخل المجال الجوي الأفغاني عبر الأراضي الباكستانية. وأضاف مجاهد أنه مثلما تطالب باكستان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، طلب ممثلو طالبان خلال المحادثات في إسطنبول من إسلام أباد ضمان عدم استخدام أراضيها ومجالها الجوي ضد أفغانستان.

وأضاف المتحدث: "تعمل الطائرات المسيرة الأميركية بالفعل في أجواء أفغانستان، إنها تمر عبر المجال الجوي الباكستاني وتنتهك مجالنا الجوي. لا ينبغي أن يحدث ذلك". وقال مجاهد إن هناك فصيلاً عسكرياً معيناً في باكستان ربما يكون مدعوماً من قبل قوى عالمية بهدف تصعيد التوترات بين كابول وإسلام أباد، من دون أن يحدد هذه القوى أو الدول. وأضاف أن "بعض الكيانات التي كانت في وقت ما في صراع مع أفغانستان أو كان لديها طموحات للسيطرة على (قاعدة) باغرام تسعى الآن إلى إثارة حالة من عدم الاستقرار الإقليمي من خلال الضغط والاستفزاز".

وقال المتحدث الأفغاني: "نشتبه بأن قوى عالمية كبرى، تلك التي اشتبكت معنا ذات يوم، أو تطالب بأحقيتها في السيطرة على باغرام، تقف وراء هذا الضغط"، وأكد أنهم (القوى العالمية) لا يأتون بشكل مباشر، بل "يكلفون آخرين بإثارة اضطرابات في المنطقة واختلاق ذرائع. نحن نقف بحزم ضد أي مؤامرة، ولن نسمح بأن تتحول الطموحات الضالة إلى واقع في المنطقة". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت طلبت من حركة طالبان تسليمها قاعدة باغرام الجوية التي تقع في ولاية بروان، على بُعد نحو 47 كيلومتراً شمال العاصمة كابول.

وكان ممثلون عن حركة طالبان والحكومة الباكستانية اتفقوا، عقب إجراء محادثات في إسطنبول، في الفترة بين 25 و30 أكتوبر/ تشرين الأول، على استمرار وقف إطلاق النار بين الدولتين الذي جرى التوصل إليه في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما اتفق الطرفان على إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان السلام وفرض عقوبات على المخالفين للاتفاق.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)