أفغانستان تفرج عن ثلاثة جنود باكستانيين بوساطة سعودية

- أطلقت أفغانستان سراح ثلاثة جنود باكستانيين بوساطة سعودية بعد مواجهات حدودية دامية في أكتوبر، أسفرت عن مقتل حوالي 70 شخصًا من الجانبين، وانتهت باتفاق هش لوقف إطلاق النار بوساطة قطر وتركيا. - جاء الإفراج عن الجنود استجابة لطلب سعودي، حيث أرسلت المملكة وفدًا إلى كابول، وأكدت طالبان على رغبتها في إقامة علاقات إيجابية مع الدول، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك. - رغم الإفراج، لا تزال المعابر الحدودية مغلقة بسبب العنف، مما يعرقل التجارة، وفشلت المحادثات السابقة في حل القضايا الأمنية العالقة بين البلدين.

أطلقت أفغانستان بوساطة سعودية سراح ثلاثة جنود باكستانيين أسرتهم أثناء مواجهات حدودية قبل أكثر من أربعة أشهر، بحسب ما أفاد الناطق باسم حكومة طالبان الثلاثاء. وأسفرت أيام من المواجهات عبر الحدود في أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل حوالى 70 شخصا من الجانبين وانتهت باتفاق هش لوقف إطلاق النار توسطت فيه قطر وتركيا.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد حينذاك إن القوات الأفغانية سيطرت على عدة مواقع عسكرية باكستانية دون أن يؤكد أسر عناصر أمن باكستانيين، لكنه أعلن إطلاق سراح الجنود الأسرى مساء الثلاثاء قائلا إن الخطوة جاءت استجابة لطلب من السعودية التي أرسلت وفدا هذا الأسبوع إلى كابول.

وقال على إكس "بناء على سياسة إمارة أفغانستان الإسلامية التي تؤكد على إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، واحترامًا لقدوم شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة، واستجابةً لطلب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإكراما للوفد التفاوضي السعودي الذي وصل إلى كابول يوم أمس الاثنين، أُطلق سراح ثلاثة جنود باكستانيين أُسروا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أثناء مواجهات مع الجانب الباكستاني، وتم تسليمهم إلى الوفد المحترم الذي قدم من السعودية الشقيقة". ولم يقدّم مجاهد تفاصيل عن عدد الجنود الباكستانيين الذين أسرتهم القوات الأفغانية.

ولا تزال المعابر الحدودية بين البلدين مغلقة بسبب أعمال العنف، وهو ما يعرقل التجارة. وفشلت المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار العام الماضي في التعامل بشكل كامل مع القضايا العالقة بين البلدين الجارين، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن.

(فرانس برس، العربي الجديد)