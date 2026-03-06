أفغانستان تعلن قتل 45 جندياً باكستانياً في مناطق حدودية

- شنت وزارة الدفاع الأفغانية هجمات واسعة على القوات الباكستانية، مما أسفر عن مقتل 45 جنديًا وتدمير مواقع عسكرية، مع السيطرة على 12 مركزًا وثكنة باكستانية. - استهدفت القوات الأفغانية المقر الرئيسي للقوات الحدودية الباكستانية في بلوشستان بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى دمار كبير ومقتل وإصابة العشرات. - أعلنت حركة طالبان الباكستانية تنفيذ 20 هجومًا انتقاميًا ضد القوات الباكستانية، بينما رفعت الحكومة الباكستانية حالة التأهب القصوى في عدة مدن تحسبًا لهجمات محتملة.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية شنّ هجمات واسعة على القوات الباكستانية في عدة مناطق حدودية، مؤكدة مقتل 45 جنديًا باكستانيًا وتدمير عشرات المواقع العسكرية. وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الجيش الأفغاني نفذت خلال الليل الماضية "هجمات انتقامية" على معظم المناطق الحدودية مع باكستان، وتمكنت من عبور الحدود وتدمير أجزاء من السياج الحدودي.

وجاء في البيان أن قوات الجيش الأفغاني سيطرت على 12 مركزا وثكنة للجيش الباكستاني على الحدود ودمّرتها بشكل كامل، مؤكدة قتل 45 من عناصر الجيش الباكستاني وإصابة العشرات بجروح، خلال هذه المعارك. كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استهداف المقر الرئيسي للقوات الحدودية الباكستانية بطائرات مسيّرة في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير بالمقر، ومقتل وإصابة العشرات من الجنود بداخله، وفق البيان.

وحول الهجمات الباكستانية وعمليات القصف داخل أفغانستان، قالت الوزارة إن قواتها أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث طائرات مسيّرة باكستانية، مؤكدة أن "منظومات الدفاع الجوي تتعامل بكفاءة مع الطيران الباكستاني الذي يحاول قصف مناطق مختلفة داخل البلاد"، بحسب البيان. وتوعدت وزارة الدفاع الأفغانية، باستمرار هجماتها الانتقامية ضد القوات الباكستانية على الحدود وفي داخل باكستان، مشيرًة إلى أن "كابول ترد على استهداف إسلام أباد مدنيين ومخيمات للعائدين من باكستان، باستهداف القوات والمنشآت العسكرية الباكستانية".

وكان سلاح الجو الباكستاني قد قصف أمس مقرًا للجيش في ولاية قندهار، حيث يتمركز لواء "البدريين"، وهو قوة خاصة تابعة لحركة طالبان الأفغانية تقوم بتنفيذ عمليات معقدة. لكن الحكومة المحلية في قندهار قالت في بيان إن القصف الجوي الباكستاني أسفر عن أضرار مادية فقط، مؤكدة أن الموقع المستهدف كان خاليًا وقت الهجوم.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية تنفيذ 20 هجومًا مسلحًا على القوات الباكستانية في مناطق مختلفة من البلاد خلال اليومين الماضيين، قالت إنها جاءت انتقامًا من العمليات التي ينفذها الجيش الباكستاني ضد حكومة طالبان الأفغانية، التي تطلق عليها الحركة اسم "الإمارة الإسلامية". وذكرت الحركة في بيان أن "عمليات الدفاع عن الحكومة الأفغانية تستمر في جميع مناطق باكستان بدون استثناء وستتخذ طابعا أقوى خلال الأيام القادمة".

في المقابل، أعلنت الحكومة الباكستانية حالة التأهب القصوى في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي وإقليم البنجاب، على خلفية تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال تنفيذ مسلحي طالبان الباكستانية هجمات داخل تلك المدن. كما أفادت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان اليوم بأن الجيش يواصل عملياته ضد مسلحي طالبان الباكستانية ومن يدعمهم داخل الأراضي الأفغانية، مؤكدة مقتل عشرات منهم خلال الساعات الماضية.