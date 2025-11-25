أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ ضربات جوية وإسلام أباد تنفي

- شهدت أفغانستان غضباً بعد مقتل عشرة مواطنين، بينهم أطفال ونساء، جراء ضربات جوية باكستانية، بينما نفى الجيش الباكستاني مسؤوليته، وتعهدت الحكومة الأفغانية بالرد. - تأتي الضربات وسط محاولات باكستانية للحوار مع أفغانستان، لكن الجيش الباكستاني يصر على التصعيد، وأدان شخصيات أفغانية بارزة الهجمات. - تزامنت الضربات مع هجوم انتحاري لطالبان الباكستانية في بيشاور، وتأتي في ظل جهود تركية وقطرية لحل الصراع، لكنها لم تثمر بعد.

تسود حالة من الغضب في الأوساط الأفغانية بعد مقتل عشرة مواطنين، تسعة منهم أطفال ونساء، علاوة على إصابة آخرين جراء ضربات جوية نفذها سلاح الجو الباكستاني على جنوب وشرق أفغانستان. وأكد الجيش الباكستاني، بحسب فرانس برس، أن بلاده "لم تهاجم أفغانستان"، وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري لقناة "بي في تي" التلفزيونية الباكستانية الرسمية "في كل مرة ننفذ فيها ضربة، نتحمل المسؤولية"، مضيفاً أن اتهامات الحكومة الأفغانية التي تعهّدت بالرد "لا أساس لها من الصحة".

من جهته، قال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان مقتضب، إن الجيش الباكستاني، الذي وصفه بالجيش المعتدي، شن ضربات جوية على منازل سكنية في ولايتي خوست وبكتيا الجنوبيتين وفي ولاية كنر الشرقية، وأضاف مجاهد أن تلك الضربات أدت إلى مقتل تسعة أطفال وامرأة، علاوة على إصابة آخرين.

ولم يتحدث مجاهد حول ماذا وكيف سيكون رد الحكومة الأفغانية على الضربات الباكستانية، لكن مصدراً في وزارة الدفاع وهو مقرب من زعيم الحركة الملا هيبت الله أخوند زاه، ووزير الدفاع الملا محمد يعقوب، قال لـ"العربي الجديد"، إن قضية الرد الأفغاني الصارم لا تقبل النقاش وليس هناك حاجة للإعلان عنها، إذ إنه قرار صارم، إن أي اعتداء من قبل باكستان أو أي دولة أخرى على أرض أفغانستان وسيادتها ومواطنيها لن يبقى بدون رد.

وأضاف المصدر أن الضربات الباكستانية أتت في وقت أرسلت فيه الحكومة الباكستانية رسائل للحكومة الأفغانية خلال الأيام الماضية عبر قنوات مختلفة بأنها تريد إعادة الأمور إلى مجراها، من خلال مباحثات مباشرة دون وسطاء، وكان مسؤول باكستاني مهم، لم يذكر اسمه، قد أجرى لقاءً مع بعض المسؤولين في حكومة طالبان أمس الاثنين، وأكد على ضرورة ضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار، ولكن الجيش الباكستاني يبدو أنه مصمم على ضرورة شن الحرب على أفغانستان.

كما أدان السياسي البارز ضياء الحق أمر خيل، الذي شغل منصب مستشار الرئيس السابق أشرف غني، بشدة شن سلاح الجو الباكستاني هجمات داخل الأراضي الأفغانية، وكتب على صفحته في فيسبوك أن هذه الاعتداءات لن تدوم، وأن الشعب الأفغاني متماسك وموحد وعلى أهبة تامة للقيام بالرد والانتقام.

كذلك قال السفير الأفغاني السابق وأحد مؤسسي حركة طالبان الأفغانية، الملا عبد السلام ضعيف، في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام المحلية، إن مقتل المدنيين العزل في ضربات سلاح الجو الباكستاني على ثلاث ولايات أفغانية يظهر فشل الجيش الباكستاني وضعفه، ويمثل محاولة لإخفاء ذلك الفشل الذريع. كما أكد ضعيف أن الجيش الباكستاني لا يتمتع بالكفاءة اللازمة لحماية المواطنين الباكستانيين، وبالتالي هو يهرب من المسؤولية ويقتل المواطنين الأفغان العزل، محذراً من أن هذه الأمور لن تأتي بخير للجيش الباكستاني، وأنها تعمق القضية، معرباً عن حزنه الشديد حيال مقتل المدنيين في الضربات الباكستانية على المناطق الأفغانية خلال الليل الفائت.

وأعرب المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان زلماي خليل زاده عن حزنه الشديد حيال الضربات الباكستانية على المناطق الأفغانية، وقال في تغريدة له على إكس إن مثل هذه الأمور تعقد القضية أكثر. وجاءت الضربات الباكستانية غداة هجوم انتحاري نفذته حركة طالبان الباكستانية على مقر للقوات الحدودية في مدينة بيشاور، مركز إقليم خيبربختونخوا، شمال غربي باكستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر القوات الحدودية وإصابة تسعة آخرين، بينهم مدنيون. وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أن منفذي الهجوم الثلاثة مواطنون أفغان.

كما جاءت هذه الضربات في وقت تنتظر فيه إسلام أباد زيارة وفد تركي رفيع المستوى من أجل استئناف المفاوضات بين أفغانستان وباكستان وحل الصراع القائم بينهما منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نفذ سلاح الجو الباكستاني غارات على العاصمة كابول وجنوب أفغانستان، ما دفع القوات الأفغانية إلى الرد من خلال هجوم شامل على القوات الباكستانية على امتداد الحدود، ما أدى بحسب الجيش الباكستاني إلى مقتل 23 من عناصر الجيش. وتبذل دولة قطر وتركيا جهوداً حثيثة لحل القضية، غير أن تلك الجهود لم تأت أكلها بعد نتيجة إصرار كل طرف على موقفه.