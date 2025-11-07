أفراد بقاعدة عسكرية أميركية يصابون بوعكة بعد تسلم طرد مشبوه

- تعرضت قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند لحادثة طرد مشبوه، مما أدى إلى نقل عدة أفراد إلى المستشفى كإجراء احترازي، وتم إخلاء المبنى المتأثر وفرض طوق أمني حول المنطقة. - الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف، ولم يتم تحديد تهديدات مباشرة، بينما يستمر التحقيق في الحادثة دون تعليق فوري من البنتاغون أو القاعدة. - قاعدة أندروز، التي تبعد 25 كيلومتراً عن واشنطن، تُستخدم للطائرة الرئاسية وتخليداً للجنرال فرانك ماكسويل أندروز، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2973 نسمة.

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، أمس الخميس، أنّ وعكة أصابت عدة أفراد بعد تسليم طرد مشبوه لقاعدة عسكرية أميركية في ولاية ماريلاند وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى. ونقلت الشبكة عن بيان صادر عن قاعدة أندروز المشتركة أنه جرى إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن قام شخص "بفتح طرد مشبوه".

وأضاف بيان القاعدة "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى ومبنى متصل به، وفرض طوق أمني حول المنطقة". وأوضح "هرع مسعفو قاعدة أندروز المشتركة إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود تهديدات مباشرة"، وأشار إلى أن تحقيقاً يتواصل.

ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف. ولم ترد وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) وقاعدة أندروز المشتركة على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق. وتقع قاعدة أندروز على بعد حوالى 25 كيلومترا جنوب شرق واشنطن، وهي القاعدة التي تقلع منها وتحط فيها الطائرة الرئاسية وطائرات عدد من المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية.

وتتبع القاعدة مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، وتم تسميتها بهذا الاسم تخليداً لذكرى الجنرال فرانك ماكسويل أندروز (1884-1943)، القائد العام السابق لقوات الولايات المتحدة في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. وبحسب بيانات رسمية أميركية من عام 2010، فإن عدد السكان المقيمين بها بلغ نحو 2973.

(رويترز، العربي الجديد)