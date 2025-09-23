أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... حروب وأزمات وترامب

- تحتفل الأمم المتحدة بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها وسط تحديات كبيرة، حيث تركز اجتماعات الجمعية العامة على قضايا ملحة مثل فلسطين، أوكرانيا، السودان، المناخ، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إعادة إحياء دور المنظمة وفعاليتها في النظام الدولي. - يبرز تأثير السياسات الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على الأمم المتحدة من خلال تقليص الميزانية وتأخير المساهمات، مما يضع المنظمة في أزمة مالية تؤثر على قدرتها في تقديم المساعدات الإنسانية. - تتصدر الأوضاع في غزة وأوكرانيا وقضايا المناخ جدول أعمال الاجتماعات، مع التركيز على الأزمات الإنسانية والبيئية، بالإضافة إلى قضايا مثل الملف النووي الإيراني والسودان، مما يعكس التحديات المتعددة التي تواجه الأمم المتحدة.

تحيي الأمم المتحدة ذكرى مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، وبدلاً من أن تكون هذه الذكرى رمزاً للإنجازات والاستقرار، يأتي هذا العام ليكون مجرد رقم يضاف إلى أعوام من العجز والتهميش والتخبط. وتفتتح اليوم الثلاثاء، في نيويورك، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى التي يحضرها قادة الدول وعلى طاولاتهم الكثير من الملفات العالقة، من فلسطين وغزة، إلى أوكرانيا والسودان وأفغانستان وسورية ولبنان واليمن، وهايتي، والمناخ والذكاء الاصطناعي، وإعادة إحياء دور المنظمة وفعاليتها والنظام الدولي. وتستمر الاجتماعات رفيعة المستوى حتى الاثنين المقبل، على أن تكون الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، هي الأهم من ناحية زخم الحضور.



يصّر ترامب على تهميش منظمة الأمم المتحدة



وشهد يوم أمس الاثنين انعقاد "مؤتمر حلّ الدولتين" الذي سجّل زخماً إعلامياً وتغطية مكثفة وحضوراً رفيع المستوى. كما ناقش قادة العالم أمس كذلك، في قمة أخرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى "خطة عمل بكين 30+" بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على إعلان بكين حول تمكين النساء والفتيات، وكان من بين أهدافه تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل في جميع أنحاء العالم للنهوض بحقوق النساء والفتيات. لكن على الرغم من التقدم الذي تمّ تحقيقه في العديد من المناطق، فإن العالم يشهد في عدد لا بأس به من المناطق اضطهاداً وحملات متزايدة ضد حقوق المرأة، ولعل أكثرها فجاجة أفغانستان، إلا أنها ليست الوحيدة.

تركيز على خطاب ترامب

ومن المتوقع أن يشهد صباح اليوم الثلاثاء، تركيزاً على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

المصّر على تهميش المنظمة وسلبها أي مقومات قد تمنحها فرصة مجدداً لتكون أكثر فعالية. فقد قلّص ترامب الميزانية الطوعية لبلاده للمنظمات الأممية الإنسانية. كما تتأخر بلاده، بالإضافة إلى الصين، في دفع مساهماتها الأساسية، ما يُدخل المنظمة الدولية في مشاكل سيولة صعبة. وكان مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قد صرّح قبل قرابة الشهرين، أنه من أصل 47 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة لصناديق المساعدات الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول للعام الحالي، لم تحصل إلا على تسعة مليارات بحلول وسط العام، ما يعني أن الملايين من الناس الأشد حاجة للمساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء لن يحصلوا عليها. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في الأرواح في الكثير من الأماكن حول العالم.

ويترقب الكثيرون اليوم أيضاً، كلمة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي تسبق كلمة ترامب لأسباب تاريخية للمنظمة، وخصوصاً بسبب التوترات بين حكومتي البلدين وموقف الولايات المتحدة الداعم لخصم دا سيلفا، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي خسر الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في 2022 (وحكم عليه أخيراً في البرازيل بالسجن 27 عاماً، بعد إدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب).



هناك ترقب كبير لكلمتي الرئيسين السوري والبرازيلي



وعربياً، بحسب البرنامج الحالي، سيأخذ الكلمة في اليوم الأول من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

تركيز على غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الذي ينتظر أن يحضر العدوان الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي والعدوان على غزة في كلمته. كما يرتقب أن يتحدث ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون في حين يغيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن يلقي وزير الخارجية الصري بدر عبد العاطي كلمة مصر في حين يتولى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد ترؤس وفد بلاده. ومن أبرز المتحدثين في اليوم الأول أيضاً، الرئيسان الفرنسي والتركي، إيمانويل ماكرون ورجب طيب أردوغان، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم. وهناك ترقب كبير لكلمة الرئيس السوري أحمد الشرع التي سيلقيها غداً الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ستُلقي فيه الجزائر كلمتها بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا. أما كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، فستكون عبر الفيديو، لأن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات الوفد الفلسطيني ولم تسمح بقدومه. وهناك ترقب لخطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخصوصاً ما إذا كان سيعلن عن ضمّ للضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها.

ومن المتوقع أن يُركّز الكثير من قادة الدول على الأوضاع في غزة، بما فيها الإبادة والمجاعة، على أن تحضر ملفات أخرى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كالحرب في سودان والمناخ والملف الإيراني. وسيشهد مجلس الأمن كذلك اجتماعين رفيعي المستوى، اليوم، الأول حول غزة والثاني حول أوكرانيا. كما سيعقد عدد من الاجتماعات والقمم رفيعة المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة بما فيها اجتماعات حول السودان، المناخ، التنمية المستدامة، وغيرها.

وعن الظروف التي تعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، قال ريتشارد غاون، المتخصص في شؤون الأمم المتحدة من منظمة "مجموعة الأزمات"، خلال إحاطة إعلامية خصّ بها صحافيين معتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن "أوضاع الأمم المتحدة تشهد تدهوراً من سيئ إلى أسوأ، بل أعتقد أننا في الواقع نمرّ بفترة سقوط حر". وأضاف شارحاً: "قبل بضع سنوات، كان هناك الكثير من الحديث عن أن العالم يمرّ بأزمات متعددة الأوجه، مع ضغوط مختلفة، مثل تغير المناخ والصراعات التي تضرب الاقتصاد العالمي. أعتقد أنه من العدل القول إن الأمم المتحدة الآن تمرّ بأزمات متعددة خاصة بها، حيث تواجه ضغوطاً تشمل استمرار الخلافات الجيوسياسية في مجلس الأمن، وأزمة مالية تفاقمت بشكل كبير بسبب تخفيضات الميزانية الأميركية، بالإضافة إلى تزايد الأدلة على تخلف المنظمة عن بعض مبادراتها الرئيسية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، بعد عشر سنوات فقط من الاتفاق عليهما".

وأضاف: "لا أعتقد أن أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى سيقدم لنا إجابات واضحة على جميع التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة، ولكنه قد يمنحنا فكرة أوضح عن مدى صعوبة الوضع". وتوقع غاون أن تسيطر ثلاثة مواضيع على الاجتماعات رفيعة المستوى: الرئيس ترامب، والوضع المروع في غزة، والسؤال العام حول الاتجاه الذي تسير فيه الأمم المتحدة. وشدّد في الوقت ذاته على أن هناك مواضيع أخرى كإيران والملف النووي والوفد السوري ووجود الشرع والسودان والمناخ، كلّها ستأخذ نصيبها من التغطية والاهتمام، إلا أن الغلبة ستكون للمواضيع آنفة الذكر.



تتصدر غزة وأوكرانيا وقضايا المناخ جدول أعمال الاجتماعات



وكان ترامب قد قدّم آخر خطاب له كرئيس للولايات المتحدة بحضور شخصي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، في حين كانت كلمته عام 2020، كما جميع المداخلات، عبر الفيديو، وذلك بسبب جائحة كورونا. وفي ما يخصّ نهج ترامب خلال الجمعية العامة والتوقعات من خطابه، رأى غاون أن "ترامب يستمتع عموماً باهتمام القادة الآخرين، وأظن أنه سيستغل ظهوره للتباهي بإنجازاته العديدة، وربما سيتحدث مرة أخرى عن أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، وقد يكرّر جملة من أحد الأوامر التنفيذية الأخيرة، وهي أن الرئيس أنهى حروباً في ثمانية أشهر أكثر مما أنهت الأمم المتحدة في 80 عاماً. وعلّق غاون: "هذا طبعاً غير صحيح... وأتوقع أن يركز معظم القادة على ما سيقوله عن الرسوم الجمركية". وأكد المختص في شؤون الأمم المتحدة أن الاهتمام سينصب كذلك على ما سيقوله ترامب عن الصين، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي كان "استخدم خطاباته في عامي 2019 و2020 وألقى خطابات صارمة للغاية حول الصين تتعلق بمجموعة كاملة من القضايا الرتبطة بالعلاقات معها، ليس فقط في ما يخص الجائحة، ولكن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان. هذه المرة، هناك الكثير من عدم اليقين حول الاتجاه الذي تسير فيه وجهة نظر ترامب بشأن العلاقة مع الصين".

وفي ما يخصّ أوكرانيا، لفت غاون الانتباه إلى أن "الأوروبيين سيستمعون في المقام الأول إلى ما سيقوله الرئيس الأميركي عن روسيا. من المحتمل أن يتخذ موقفاً حازماً تجاه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ومن المحتمل أيضاً أن يؤكد على التزامه تجاه روسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا أمر لا يمكن التنبؤ به إلى حدّ كبير". وعموماً، أعرب غاون عن اعتقاده بأن "معظم القادة سيتجنبون أي انتقاد علني لترامب"، فيما توقع أن يكون الرئيس البرازيلي أكثر جرأة من غيره في انتقاد نظيره الأميركي وسياساته، وخصوصاً أن الأخير يحاول التأثير على السياسات الداخلية في البرازيل.