- تعقد إيران والولايات المتحدة محادثات سلام في باكستان وسط أجواء من انعدام الثقة، حيث يترأس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف ويضم 70 شخصاً من مجالات مختلفة. - يضم الوفد الإيراني شخصيات بارزة مثل عباس عراقجي وعلي أكبر أحمديان وعبد الناصر همتي، مما يعكس تنوع الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. - يترأس الوفد الأميركي جي دي فانس ويضم شخصيات مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقد وصل الوفد إلى باكستان قبل الوفد الإيراني وتوجه إلى السفارة الأميركية.

تعقد إيران والولايات المتحدة محادثات سلام في باكستان اليوم السبت يخيّم عليها انعدام ثقة متبادل، حيث كان التباعد ظاهراً بين العدوين اللدودين بشأن مطالبهما الرئيسية. ويترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وأفاد مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية الموفد إلى باكستان، بأن عدد أعضاء الوفد الإيراني الموجود حالياً في إسلام أباد يبلغ نحو 70 شخصاً.

وبالإضافة إلى المفاوضين الرئيسيين، يضم الوفد 26 عضواً من اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وذلك لتقديم المشورة اللازمة، نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. كذلك يرافق الوفد 23 إعلامياً وصحفياً يمثلون مؤسسات إعلامية مختلفة. ويتكوّن الجزء الآخر من الوفد من فرق المراسم والتنسيق، والمترجمين، إضافة إلى فريق الحماية الأمنية.

الوفد الإيراني إلى مفاوضات إسلام أباد

محمد باقر قاليباف رئيساً

رئيس البرلمان الحالي، وقائد عسكري سابق، شغل منصب عمدة طهران وقائد مقر خاتم الأنبياء، وقائد سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية، ورئيس الشرطة الإيرانية، وكان مرشحاً في انتخابات إيران الرئاسية أعوام 2005، 2013، 2017.

عباس عراقجي

وزير الخارجية الحالي، وسياسي إيراني بارز، شغل منصب سفير ومتحدث باسم الخارجية، وكان مفاوضاً رئيسياً في الاتفاق النووي لعام 2015.

علي أكبر أحمديان

أمين مجلس الدفاع. وُلد عام 1965 في مدينة بابك في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وانضم إلى الحرس الثوري الإيراني منذ تأسيسه بعد الثورة الإسلامية عام 1979. شغل رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني لـ16 عاماً قبل تعيينه في منصبه الحالي. تعتبره وكالات أنباء محافظة ومقربة من الحرس الثوري الإيراني أنه "مبتكر رؤى ومبدع تحولات واسعة" في هذه المؤسسة العسكرية.

عبد الناصر همتي

محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران، ويُعرف بوصفه أحد مؤسسي قطاع التأمين الأهلي في إيران. وبدأ همتي مسيرته المهنية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وتقلّد فيها عدة مناصب إدارية، من بينها نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية.

وتولى لمدة 12 عامًا رئاسة هيئة التأمين المركزي الإيراني، وشغل عضوية اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عمل همتي سفيرًا لإيران في الصين بين عامي 2016 و2018، ثم شغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني بين عامي 2018 و2021. وفي أغسطس/ آب 2018، عيّن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني همتي محافظًا للبنك المركزي، غير أنه أُقيل من منصبه في يونيو/حزيران 2021 بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

أبرز أعضاء الوفد الأميركي

جي دي فانس رئيساً

خدم في سلاح البحرية الأميركية 4 سنوات، وفاز بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوهايو 2022. اختاره الرئيس دونالد ترامب نائبًا له في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ستيف ويتكوف

المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ارتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث كان زميلًا له في قطاع العقارات بنيويورك، ودعم سياساته في الشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى، بما في ذلك اعترافه بسيادة إسرائيل على القدس والجولان المحتلين، وتخفيضات المساعدات الأميركية للفلسطينيين.

جاريد كوشنر

صهر الرئيس دونالد ترامب، اشتهر بكونه مهندس "صفقة القرن" والاتفاقيات الإبراهيمية.

براد كوبر

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وأشارت تقارير إيرانية إلى أنه من ضمن الوفد المشارك، إلا أن ذلك لم يؤكد حتى الآن.