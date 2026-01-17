- أعلن البيت الأبيض عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بهدف دعم مكتب الممثل السامي نيكولاي ميلادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة. - يتولى نيكولاي ملادينوف منصب الممثل السامي لغزة، بينما يقود الجنرال جاسبر جيفيرز القوات الدولية لضمان الأمن. تم تعيين آريه لايتستون وجوش غروينباوم كمستشارين للإدارة الاستراتيجية. - يركز المجلس التنفيذي لغزة على التنسيق الإقليمي ويضم شخصيات بارزة مثل توني بلير وجاريد كوشنر، مع توقع الإعلان عن أعضاء إضافيين قريبًا.

البيت الأبيض: كل عضو في المجلس سيشرف على ملف محدد

أعلن البيت الأبيض في بيان ليل الجمعة-السبت، تركيبة "مجلس السلام" في غزة، وذلك بعد إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث. وتضمن الإعلان أسماء أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذكر أسماءً أخرى في المجلس التنفيذي لغزة الذي يجري العمل على إنشائه ـ بحسب البيان ـ لدعم مكتب الممثل السامي نيكولاي ميلادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

وتشير خطة ترامب التي كُشف عنها أواخر العام الماضي والتي جرى بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة، إلى أن ترامب سيرأس "مجلس السلام". وفي ما يأتي تعريف موجز بالأعضاء:

المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام"

بحسب بيان البيت الأبيض، فإن كل عضو في المجلس سيشرف على ملف محدد لضمان استقرار في غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك "بناء القدرات الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وتعبئة رؤوس الأموال"، ويضم المجلس في عضويته:

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيساً

- ماركو روبيو

: وزير الخارجية الأميركي، وهو سيناتور سابق عن ولاية فلوريدا.

- ستيف ويتكوف: مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط، وهو مستثمر عقاري مقرب من ترامب، ويقود الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام.

- جاريد كوشنر: صهر الرئيس ترامب.

- توني بلير

: رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وشارك في غزو العراق عام 2003.

- مارك روان: ملياردير أميركي، الشريك المؤسس لشركة أبولو غلوبال مانجمينت.

- أجاي بانغا: رئيس البنك الدولي، وهو رجل أعمال واقتصادي أميركي من أصول هندية.

- روبرت غابرييل: نائب مستشار الأمن القومي الأميركي منذ مايو/ أيار الماضي. يعمل تحت قيادة ماركو روبيو وزير الخارجية، ومساعد الرئيس في شؤون السياسات.

المناصب القيادية الميدانية في "مجلس السلام" في غزة

الممثل السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف

دبلوماسي بلغاري، وشغل سابقاً منصب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وسيكون المسؤول الدبلوماسي والسياسي الأول المشرف على تنسيق الجهود الدولية، إضافة إلى الإشراف على إدارة القطاع.

قائد القوة الدولية في غزة الجنرال غاسبر جيفيرز

الشخصية العسكرية الأبرز في المجلس، وسيتولى قيادة القوة المتعددة الجنسيات التي ستُكلَّف ضمان الأمن في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يشرف على عمليات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. وشغل منصب قائد قيادة العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية.

مستشارا الإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية

بحسب بيان البيت الأبيض، فقد عُيِّن مستشارَين لـ"مجلس السلام"، سيكلَّفان قيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة "ولاية المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط"، وهما:

- آريه لايتستون: سبق أن قاد تأسيس والتخطيط لمؤسسة غزة الإنسانية DHF التي اتهمت بالمساهمة في ارتكاب مجازر في حق الفلسطينين المدنيين، حيث قتل الجيش الإسرائيلي آلاف النساء والأطفال والرجال المدنيين في أثناء سعيهم للحصول على طعام.

طبقاً لمنصبه، سيكون المحرك التنفيذي الأول لعمل المجلس، بعد تكليفه دوراً استراتيجياً للربط بين الرؤية الدبلوماسية والتنفيذ على أرض الواقع. ويحظى بثقة الدائرة المقربة من ترامب، وبخاصة كوشنر.

- جوش غروينباوم: أحد المشاركين في الخطة السابقة لغزة التي ارتبطت بوزارة كفاءة الحكومة DOGE آنذاك، والتي طرح فيها ترامب امتلاك غزة وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط". يشغل حالياً منصب مدير مصلحة المشتريات والخدمات العامة في إدارة ترامب، وسيعمل على الجانب المالي والإداري بجانب لايتستون الذي سيعمل على الجانب الدبلوماسي والاستراتيجي.

أعضاء المجلس التنفيذي لغزة

يتركز دور المجلس التنفيذي لغزة على "التنسيق الإقليمي، وإدارة العمليات على الأرض"، ويتكون من عضوية كل من:

- هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي

- اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

- ريم الهاشمي، وزيرة التعاون الدولي بالإمارات

- سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

- علي الذوادي، دبلوماسي قطري

- ياكير جاباي، رجل أعمال إسرائيلي قبرصي متخصص في العقارات

إضافة إلى توني بلير، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وميلادينوف، ومارك روان.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإنه سيُعلَن أعضاء إضافيون في المجلس التنفيذي ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.