أعضاء في الكونغرس يحذرون من ارتكاب ترامب جرائم حرب ويدعون إلى عزله

- دعا عشرات المشرعين الأميركيين إلى عدم تنفيذ تهديدات ترامب بتدمير البنية التحتية في إيران، محذرين من ارتكاب جرائم حرب وضرورة وقف الحرب وإعادة الجنود الأميركيين من الشرق الأوسط. - طالب بعض المشرعين بتفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب، مشيرين إلى أن تهديداته قد تقود إلى حرب عالمية ثالثة، وأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون غير مطروح. - انتقد زعماء الديمقراطيين ترامب بشدة، واصفين تهديداته بأنها جنون وشر، ودعوا الجمهوريين لوضع الواجب الوطني فوق الولاء الحزبي.

دعا عشرات المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيَّين، إلى عدم تنفيذ الرئيس

دونالد ترامب تهديده بهدم الجسور والبنية التحتية في إيران، مؤكدين أن ذلك يعني ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب، موجهين انتقادات حادة له بعد تهديده ب محو "حضارة كاملة" ، مشددين على ضرورة وقف ما وصفوه بـ"الجنون"، ووقف الحرب، وعودة الجنود الأميركيين إلى الشرق الأوسط. ودعا عشرة مشرعين على الأقل، أعضاء حكومة ترامب إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الذي يسمح لهم بعزل ترامب.

وعلّق زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفرز، اليوم الثلاثاء، على ما كتبه ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بأن حضارة إيران بأكملها ستُدمَّر الليلة، ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك أبداً إذا لم يتم التوصل لاتفاق، قائلاً إنه يتعين على الكونغرس وضع حدّ فوري للحرب الاختيارية المتهورة ضد إيران، محذراً من أن دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة. وقال: "لقد حان الوقت لكي يضع كل جمهوري واجبه الوطني فوق الولاء الحزبي، وأن يعمل على وقف هذا الجنون"، واختتم المنشور بكلمة: "كفى".

ومن جانبه، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ترامب بعد منشوره اليوم، بأنه "شخص مريض للغاية"، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل جمهوري يرفض الانضمام للديمقراطيين للتصويت ضد هذه الحرب الاختيارية، يتحمل كامل المسؤولية عن كل العواقب المترتبة على هذا.

من جانبه، حذر النائب الديمقراطي في مجلس النواب خواكين كاسترو، من أن تهديد الرئيس بتدمير الحضارة الإيرانية يشير إلى أنه قد يفكر في استخدام سلاح نووي، أو يريد أن تفكر إيران في أنه سيفعل ذلك، لافتاً إلى الهجمات التي نفذتها إسرائيل وإيران على المنشآت النووية في كل منهما، وكتب على منصة "إكس"، "يجب على الرئيس أن يوضح فوراً أن استخدام الأسلحة النووية غير مطروح على الإطلاق.

ومن جانبه، دعا النائب الديمقراطي رو خانا، أعضاء حكومة ترامب إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي، والذي ينصّ على إعلان أنّ "الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه". ويتيح الدستور لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة عزل الرئيس ضد رغبته إذا كان غير قادر على أداء مهام وظيفته بسبب المرض، أو عدم الأهلية العقلية أو النفسية. ولم يسبق تفعيل هذا الجزء من التعديل تاريخياً. وكتب خانا: "نحتاج لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب فوراً. التهديد بارتكاب جرائم حرب ليس مجرد تصريح عابر، بل انتهاك خطير للدستور الأميركي واتفاقيات جنيف".

ووصفت النائبة الجمهورية السابقة التي استقالت بعد هجوم ترامب عليها مارغوري تايلور غرين، بدورها، تهديد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية، بأنه عمل يتسم بالشر والجنون، مشيرة إلى أنه لا يمكن إبادة حضارة بأكملها لم تقم بإلقاء قنبلة واحدة على الولايات المتحدة، داعية لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الذي يجيز عزل الرئيس من منصبه. ويظل موقف غالبية المشرعين الجمهوريين حتى هذه اللحظة غير معلن، في ما يخص مدى إمكانية مشاركتهم في قرارات تشريعية تقيد صلاحيات ترامب في الحرب الحالية على إيران.