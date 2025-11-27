- دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، بقيادة السيناتورين كريس فان هولين وجاك ريد، وزير الخارجية الأميركي للتحقيق في تقرير سري حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. - التقرير السري يشير إلى تراكم الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة. - تتعرض إدارة بايدن لضغوط من المحافظين لإعادة النظر في علاقة واشنطن بإسرائيل، مع تزايد التشكيك في الدعم المالي الأميركي لإسرائيل بين المحافظين الشباب.

حثّ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على التحقيق سريعاً بما أورده تقرير سري صادر عن هيئة رقابية حكومية حول مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، ليل الأربعاء - الخميس.

وقدّم السيناتوران، كريس فان هولين (من ماريلاند) وجاك ريد (من رود آيلاند)، عريضةً إلى روبيو، محذرين في رسالة إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء من أنّ التأخير في التدقيق في حوادث القتل والتعذيب والإساءة في غزة يُقوّض القوانين التي تحظر تقديم المساعدة الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب مثل هذه المخالفات. كذلك وقّع تسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ على هذه المبادرة. وكتب السيناتوران: "من دون آليات إنفاذ فعّالة، تُصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى".

وصدر التقرير السري الذي استشهد به أعضاء مجلس الشيوخ عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، والذي خلص إلى أن تراكم الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية قد يستغرق من وزارة الخارجية سنوات لدراستها بشكل كامل. وكانت "واشنطن بوست" أول من نشر هذه الاستنتاجات الشهر الماضي. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "في ضوء هذه النتائج، نحثكم على تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة والبت في هذه القضايا في الوقت المناسب لضمان الامتثال للقانون الأميركي". وعندما سُئل مسؤول في وزارة الخارجية عن الرسالة، قال إن "الوزارة على دراية بالتزاماتها القانونية وتلتزمها". ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق.

وقالت الصحيفة إنه فيما أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الأول ستيف ويتكوف بوقوع خسائر بشرية ومجازر واسعة النطاق في غزة، لم تُعلن وزارة الخارجية بعدُ عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أميركية بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بانتهاكات حقوق الإنسان. وتعد نتائج التقرير، المرة الأولى التي يقرّ فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والتي تندرج تحت أحكام "قانون ليهي"، وهو التشريع الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى السيناتور السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي قدمه. وتُعد إسرائيل أكبر متلقٍّ تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم، إذ تتلقى سنوياً ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار، وحصلت على عشرات المليارات الإضافية في السنوات الأخيرة.

وتشمل الحوادث البارزة في غزة التي لا تزال تنتظر قراراً أميركياً، اغتيال سبعة من عمال منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في إبريل/ نيسان 2024، واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا متجمعين حول شاحنات إغاثة قرب مدينة غزة في فبراير/ شباط 2024. وأشارت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في تقرير إلى الكونغرس العام الماضي إلى أنها لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات حاسمة" حول ما إذا كانت أسلحة أميركية قد استُخدمت في تلك الحوادث.

ويشرح التقرير السري بروتوكول مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه فيها من قِبل الجيوش الأجنبية، ويشير إلى أن هذه العملية تُعطي إسرائيل أفضلية على الدول الأخرى التي تواجه اتهامات مماثلة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه العملية المُصممة خصيصاً "تتطلب مشاورات أكثر تعقيداً، ما يسمح بإطالة أمد المراجعة، ربما إلى أجل غير مسمى". وسألوا روبيو عما إذا كان يحتاج إلى مزيد من "الموارد" لمراجعة تراكم الحوادث.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن تشارلز بلاها، مسؤول حقوق الإنسان السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المعني بتطبيق "قانون ليهي"، قوله إن نقص الموارد الكافية لا يمنع المساءلة. وأضاف: "ما ينقص هو الإرادة السياسية للوقوف في وجه إسرائيل واعتبار الوحدات غير مؤهلة".

وفيما يقود رسالة يوم الثلاثاء الديمقراطيون، إلا أن البيت الأبيض يتعرض أيضاً لضغوط من المحافظين الأميركيين لإعادة النظر في علاقة واشنطن بإسرائيل. وانتقد ستيفن ك. بانون، مساعد ترامب السابق، ومقدم البودكاست تاكر كارلسون، مبلغ الـ3.8 مليارات دولار الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل سنوياً، وتساءلا عن كيفية استفادة المصالح الأميركية من دعم واشنطن للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة. وقال كارلسون أخيراً: "من الرائع انتقاد علاقتنا بإسرائيل والتشكيك فيها، فهي جنونية وتؤذينا. لا نستفيد منها شيئاً".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد وجدت عدة منظمات استطلاعية، بما في ذلك مركز بيو للأبحاث، أن المحافظين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يتزايد تشككهم في إسرائيل. وارتفعت نسبة الآراء السلبية تجاه إسرائيل لدى هذه الفئة من 35% إلى 50% خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعرّضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب رفضها إيقاف المساعدات لوحدات إسرائيلية متهمة بارتكابات جسيمة، واتبعت إدارة ترامب نهجاً مماثلاً يتمثل بعدم التدخل في شؤون الجيش الإسرائيلي، ولكن من دون تكرار المواعظ المبتذلة التي كانت تتبناها الإدارة السابقة بشأن وضع "حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية".