أعضاء بالكونغرس ينتقدون الحرب على إيران ويعتزمون تمرير تشريع يقيدها

- يسعى أعضاء في الكونغرس لتمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب لتقييد سلطة الرئيس ترامب في شنّ الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس، بعد انتقادات واسعة للهجمات الأميركية. - يعارض نواب جمهوريون وديمقراطيون الهجمات، مشيرين إلى عدم تمثيلها لمصالح الولايات المتحدة وتأثير اللوبي الصهيوني، رغم إخطار الكونغرس قبل العمليات. - يواجه مشروع القرار تحديات بسبب عدم وجود إجماع كبير وإمكانية استخدام الرئيس حق النقض، رغم دعوات الديمقراطيين لتمريره وإطلاع الكونغرس على العمليات العسكرية.

أعلن أعضاء بمجلسَي النواب والشيوخ الأميركيَين عن التحرك العاجل لتمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب، بهدف تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في شنّ الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس، كما وصف عشرات النواب الهجمات الأميركية بأنها "حرب غير قانونية ستجلب الخراب والموت غير الضروريَين"، غير أنه حتى حال تمرير هذا القانون فإنه يترك للرئيس حداً زمنياً لسحب القوات خلال مدة 60 يوماً مع إمكانية تمديدها 30 يوماً أخرى.

وأكد النائبان الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا اللذين أعلنا معارضتهما للهجمات الأميركية منذ أسابيع، دعوتهما أعضاء مجلس النواب للتصويت يوم الاثنين على قرار سلطات الحرب. ووصف خانا القرار الأميركي بأنه "حرب غير قانونية لتغيير النظام في إيران تعرض الأرواح الأميركية للخطر"، مؤكداً أنه يجب وقف هذه الحرب، بينما أكد ماسي وقوفه ضد هذه الحرب التي "لا تمثل أميركا أولاً".

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، السبت، أن إدارة ترامب أخطرت الكونغرس قبل شنّ الهجمات، وقالت إنه قبل شنّ الهجمات حاول وزير الخارجية ماركو روبيو الوصول إلى المجموعة التي يطلق عليها "عصابة الثمانية" التي تضم قيادات الجمهوريين والديمقراطيين، وتمكن من "إطلاع 7 منهم".

ورغم الانتقادات الحادة لقيادات الديمقراطيين لشن الهجمات على إيران، إلّا أنّ أن مشروع قرار لتقييد قدرة ترامب قد يلاقي تردداً حتى من بين أعضاء ديمقراطيين في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني على أعضاء الكونغرس وتوجهاتهم في ما يخص قضايا الشرق الأوسط، وفي ظل مشاركة إسرائيل في هذه الهجمات.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان له، الكونغرس لتأكيد واجبه الدستوري وتمرير قرار بإنفاذ قانون صلاحيات الحرب، وقال "يجب على الإدارة إطلاع الكونغرس بما في ذلك إحاطة سرية لجميع أعضاء الكونغرس في شهادة عامة"، مضيفاً أنهم "لا يريدون حرباً جديدة لا نهاية لها في الشرق الأوسط". وبجانب مشروع القانون في مجلس النواب يتبنى السيناتور الديمقراطي تيم كين والجمهوري راند بول مشروع قانون مماثلاً في المجلس.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، في بيان له، إنّ ترامب فشل في طلب تفويض من الكونغرس، مؤكداً أن الديمقراطيين ملتزمون بالتصويت على هذا القرار عند عودتهم، وهو ما يبدو تراجعاً في موقف القادة الديمقراطيين في الكونغرس الذين تجاهلوا الضغط على أعضاء الحزب الأسبوعَين الماضيَين للتصويت على هذا القرار.

وقال السيناتور الديمقراطي وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، جيك ريد، إن الرئيس ترامب أدخل البلاد في "حرب كبرى مع إيران لم يقدم لها مبرراً ولا يملك لها هدفاً نهائياً واضحاً" وأنها "ضد رغبات الشعب الأميركي"، متعهداً أنه سيستخدم الصلاحيات المتاحة لإجراء رقابة صارمة على هذه العمليات.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، في بيان له، إنّ "ترامب يكذب على الشعب الأميركي وهو يشنّ حرباً غير قانونية لتغيير النظام في إيران. هذا يعرض الأميركيين للخطر ولا يجعلنا أكثر أماناً ويضرّ بالولايات المتحدة ومصالحها"، منتقداً وقوع إصابات جماعية بين المدنيين، كما دعا الكونغرس للتحرك على الفور.

ويتضمن قانون صلاحيات الحرب، آلية تسمح للكونغرس بإجبار الرئيس على إنهاء العمليات العسكرية دون انتظار المهلة الزمنية المحدّدة بين 60 و90 يوماً، إذا قدم مشروع قرار مشترك من قبل مجلسي النواب والشيوخ، غير أنه يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضده إذا لم يمرّر من أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ، ولا يبدو أن هناك إجماعاً كبيراً على تمريره.