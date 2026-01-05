أعضاء بالكونغرس يسعون للحد من قدرات ترامب على شن حرب على فنزويلا

- يسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لمنع الرئيس ترامب من شن هجمات على فنزويلا دون موافقة الكونغرس، مقدمين مشروع قانون لاستعادة سلطة الكونغرس في قرارات الحرب. - السيناتور تيم كاين يؤكد على ضرورة تدخل الكونغرس لممارسة واجباته الدستورية، مشيراً إلى أن الضربات على فنزويلا غير قانونية لعدم مصادقة الكونغرس عليها، ويطالب بالتصويت على قرار مشترك لحظر التدخل العسكري. - بعض الجمهوريين يؤيدون هجمات ترامب على فنزويلا، بينما يعترض آخرون محذرين من مخاطر التدخل غير المصرح به، داعين إلى تصويت الكونغرس لمنع الهجمات.

مع عودة مجلس النواب الأميركي في دورته الجديدة، اليوم الاثنين، يسعى بعض الأعضاء، خاصة الديمقراطيين، إلى منع الرئيس دونالد ترامب من شن مزيد من الهجمات على فنزويلا، عبر مشروع قانون يهدف إلى منع أي تحرك عسكري جديد ضد البلد اللاتيني دون موافقة الكونغرس، إلا أنه من غير الواضح مدى رغبة الجمهوريين في تحدي الرئيس والتعاون لاستعادة المجلس التشريعي لسلطته.

ودعا زعيم الأقليلة الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى إلإحاطة الفورية لمجلسي النواب والشيوخ وتقديم الأدلة الدامغة لتفسير وتبرير ما وصفه "بالاستخدام غير المصرح به للقوة العسكرية"، مضيفاً أن الرئيس عليه مسؤولية دستورية في اتباع القانون، وأنه "لم يسع إلى الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، وفشل في إبلاغ الكونغرس مسبقاً بالعملية في فنزويلا". وقال: "منح واضعو الدستور الكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي تيم كاين، في تصريحات لإذاعة "إن بي آر"، إن هذه الضربات تشير بوضوح إلى أن الوقت حان لتدخل الكونغرس وممارسة واجباته الدستورية. وقال كاين "أعتقد أن هذه الضربات غير قانونية بشكل واضح، إذ لم يصادق عليها الكونغرس، وينص الدستور بوضوح على أن الولايات المتحدة لا تقوم بأي عمل عسكري أو حرب دون قرار من الكونغرس إلا في حالات الدفاع عن النفس العاجل والتهديد الوشيك. الدستور واضح تماماً في هذا الأمر". وأعلن كاين أنه سيطالب هذا الأسبوع بالتصويت على قرار مشترك لحظر التدخل في فنزويلا دون موافقة الكونغرس.

ويضم الكونغرس غرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتكون الأول من 435 مقعداً بأغلبية جمهورية لا تتجاوز خمسة مقاعد، بينما يضم مجلس الشيوخ 100 عضو، بأغلبية 57 عضواً جمهورياً مقابل 43 ديمقراطياً. وتستجيب قيادات الجمهوريين في المجلسين لمطالب ورغبات الرئيس ترامب ولم يسعوا لتحدي قراراته خلال أول عام من فترته الرئاسية. ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة إحاطة سرية مع وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث.

وأشاد أعضاء جمهوريون بهجمات الرئيس ترامب على فنزويلا. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إن إجراء الرئيس ترامب واعتقال مادورو من خلال تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن وزارة العدل هو خطوة أولى مهمة لتقديمه إلى العدالة بتهم جرائم المخدرات التي وجهت إليه في الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه يتطلع إلى مزيد من الإحاطات من الإدارة مع عودة مجلس الشيوخ، بينما يواصل مؤيدو الحرب في الحزب مثل ليندسي غراهام وتيد كروز تأييدهم هذه الهجمات.

غير أن بعض الجمهوريين أبدوا علناً اعتراضهم على الهجمات، من بينهم بعض الأعضاء الذين تحدّوا ترامب على مدى الأشهر المقبلة. وليس من الواضح ما إذا كانوا قادرين على الحشد من بين زملائهم الجمهوريين للتصويت لصالح قرار لاستعادة سلطة الكونغرس في اتخاذ قرار بشن حرب أو هجمات على دولة أخرى، وحذر النائب توماس ماسيمن من مخاطر خلق "أفغانستان مصغرة في النصف الغربي من الكرة الأرضية"، وقارنها بالتدخلات الفاشلة في العراق وليبيا وسورية، داعياً إلى تصويت الكونغرس على منع الهجمات، معتبراً أن ترامب يستهدف "النفط وتغيير النظام".

كما أشار السيناتور الجمهوري راندي بول، الذي يناصبه الرئيس ترامب العداء علناً، إلى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة حدوا من صلاحيات الحرب لمنع ما سماه "الصراعات غير المفيدة"، منتقداً عدم وجود تفويض من الكونغرس. بينما أشارت النائبة مارغوري تايلور غرين التي من المقرر أن تغادر اليوم أو غداً مجلس النواب بعد أن أعلنت مؤخراً أنها ستقدم استقالتها مع بدء الدورة الجديدة، فقد عبرت عن انتقاداها الهجمات باعتبارها جزءاً من "العدوان العسكري اللامتناهي والحروب الأجنبية"، ورفضت تبرير ترامب بأن الحرب تستهدف المخدرات. ويصف ترامب غرين بالخائنة، رداً على تراجعها عن تأييده، خاصة بعد مواقفها المطالبة بالإفراج عن وثائق إبستين.