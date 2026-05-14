أطول هجوم روسي على كييف منذ سنوات.. 4 قتلى وعشرات الجرحى

- شنت روسيا هجومًا جويًا مكثفًا على أوكرانيا، مستهدفة كييف بصواريخ وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تدمير مبنى سكني ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، مع إطلاق أكثر من 1560 طائرة مسيّرة. - تزامن الهجوم مع اجتماع قادة العالم في بكين، حيث دعا وزير الخارجية الأوكراني إلى الضغط على موسكو لوقف الهجمات، وأعلنت أوكرانيا اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة. - استهدفت الهجمات الروسية مناطق أخرى مثل خاركيف وسومي، مما أدى إلى تضرر البنية التحتية ومقتل ستة أشخاص، مع استمرار الاشتباكات قرب حدود "ناتو"، مما دفع بولندا لإرسال مقاتلاتها.

قالت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا شنت خلال الليل واحدة من أطول الهجمات الجوية منذ أكثر من أربع سنوات من الحرب، ما أدى إلى وقوع انفجارات في العاصمة كييف.

وأضافت السلطات أن الهجمات الواسعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ بدأت قبل فجر الخميس، وأسفرت عن تدمير مبنى سكني في كييف ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز ضمن الهجوم المكثف، مضيفًا أن موسكو أطلقت أكثر من 1560 طائرة مسيّرة على مناطق أوكرانية مأهولة منذ صباح الأربعاء. من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن القصف الروسي يثبت أن موسكو تشكل تهديدًا للأمن الدولي الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى تحقيقه.

وأضاف سيبيها، عبر منصة "إكس": "في الوقت الذي يجتمع فيه قادة أقوى دول العالم في بكين، ويتطلع فيه العالم إلى السلام والاستقرار والتعاون، أطلق بوتين مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على العاصمة الأوكرانية". وأكد أن "الضغط على موسكو وحده هو ما يمكن أن يجبره على التوقف"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والصين تمتلكان نفوذًا كافيًا لدفع روسيا نحو إنهاء الحرب.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية أن صفارات الإنذار دوت في أنحاء البلاد، فيما حذر الجيش من هجمات وشيكة بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح الخميس، أن روسيا أطلقت 56 صاروخًا باليستيًا وصاروخ كروز، إضافة إلى 675 طائرة مسيّرة، جرى اعتراض معظمها خلال الليل.

كما تضررت عدة مبانٍ في كييف، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ناجين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئيًا. وقال مسؤولون في الدفاع المدني إنه تم تدمير 18 شقة، بينما أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن 31 شخصًا، بينهم طفل، يتلقون العلاج في المستشفى. وأفادت خدمات الطوارئ أيضًا بوقوع إصابات في منطقة كييف المحيطة.

وفي موازاة الهجوم على كييف، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن صواريخ روسية استهدفت مناطق أخرى في البلاد، بينها خاركيف وسومي وتشيرنيهيف شمالاً، إضافة إلى منطقة بولتافا وسط أوكرانيا. بدوره، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني سيرهي بيسكريستنوف إن الهجوم يعكس تطوراً في أساليب موسكو في استخدام الطائرات المسيّرة، موضحاً أن المسيّرات حلّقت هذه المرة على مسافة تراوحت بين 5 و10 كيلومترات من الحدود البيلاروسية بهدف إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية والوصول إلى المناطق الغربية من البلاد.

ويأتي هذا التصعيد بعد هجوم روسي كبير بالطائرات المسيّرة نُفذ نهار الأربعاء واستهدف بنى تحتية حيوية في غرب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، ودفع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إرسال مقاتلاتها الجوية في إجراء احترازي. كما دانت المجر الضربات التي استهدفت مناطق تضم مجتمعات من أصول مجرية داخل أوكرانيا، واستدعت السفير الروسي. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "رسالة مهمة".

وقال زيلينسكي، في منشور على "تليغرام" أثناء مشاركته في مؤتمر أمني في رومانيا، إن الهجوم الروسي استمر حتى مساء الأربعاء، مع استخدام موسكو صواريخ إلى جانب المسيّرات. وأضاف أن روسيا أطلقت منذ منتصف الليل ما لا يقل عن 800 طائرة مسيّرة، مؤكداً أن الهجوم استهدف عمداً المناطق الأقرب إلى حدود دول "ناتو". وأضاف الرئيس الأوكراني: "لا يمكن اعتبار الأمر من قبيل الصدفة أن أحد أطول الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا يجري تحديداً في وقت وصل فيه رئيس الولايات المتحدة في زيارة إلى الصين". وأكد زيلينسكي أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم الذي طاول عدة مناطق، مشيراً إلى أن البنية التحتية للسكك الحديدية تعرضت لـ23 ضربة خلال القصف، من دون أن تتوقف حركة القطارات.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، في بيان مساء الأربعاء، تسجيل 187 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة على امتداد خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر، إلى جانب 55 غارة جوية و178 قنبلة موجهة استخدمتها القوات الروسية. وأوضح البيان أن أعنف المعارك دارت قرب مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، حيث سُجلت 24 مواجهة، إضافة إلى منطقة هوليايبولي جنوباً، التي شهدت 22 هجوماً روسياً.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)