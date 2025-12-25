أطباء السودان: "قوات الدعم السريع" تحتجز 73 امرأة و29 طفلة في المجلد

- اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع باحتجاز 73 امرأة و29 طفلة في ظروف إنسانية سيئة بمدينة المجلد، بعد ترحيلهن من بابنوسة بتهمة انتماء ذويهن للجيش، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. - طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن المحتجزات وضمان سلامتهن، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على قوات الدعم السريع لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين. - تشهد ولايات كردفان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط مبادرة حكومية لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

اتهمت شبكة أطباء السودان، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع باحتجاز 73 امرأة و29 طفلة في مدينة المجلد بعد ترحيلهن من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بدعوى انتماء ذويهن إلى الجيش. وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، إن "قوة تتبع للدعم السريع احتجزت 29 طفلة و73 امرأة في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، عقب اجتياح مدينة بابنوسة بتهمة انتماء ذويهن إلى القوات المسلحة".

وأضافت أنه "جرى ترحيلهن قسراً واحتجازهن في ظروف إنسانية بالغة السوء تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية والغذائية والنفسية". وأكدت الشبكة أن "احتجاز النساء والأطفال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم وسيلة ضغط خلال النزاعات المسلحة". وحذّرت من أن ذلك "يعرّض المحتجزات لمخاطر صحية جسيمة، خصوصاً في ظل انعدام الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة".

وحمّلت الشبكة الطبية قيادة قوات الدعم السريع "المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزات"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وضمان وصولهن الآمن إلى ذويهن، مع تمكين المنظمات الإنسانية والطبية من الوصول العاجل لتقديم الرعاية اللازمة لهن. كذلك ناشدت الشبكة "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تحمّل مسؤولياتها، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال".

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني. وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة. ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ووسط معارك متواصلة وغارات متبادلة بالطائرات المسيّرة، طرحت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش مبادرة جديدة لوضع حد للحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ما يقارب ثلاث سنوات، خلفت آلاف القتلى والجرحى وموجات من النزوح واللجوء هي الأكبر في العالم، بحسب الأمم المتحدة. ومن غير المرجّح أن تدعم "الدعم السريع" المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس على منبر مجلس الأمن في نيويورك، الاثنين، إذ إنها ستسلب هذه المليشيا نفوذها العسكري بعدما سيطرت على إقليم دارفور غربي السودان وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وسط جنوبي البلاد.

(الأناضول، العربي الجديد)